Катерина Осадча розповіла унікальний факт про своїх трьох синів та чоловіка

Осадча поділилась цікавим фактами про своїх синів та чоловіка
Телеведуча Катерина Осадча з двома молодшими синами взяли участь в онлайн семінарі, на якому розбирали уподобання поколінь. Після цього зірка телебачення зробила для себе деяке відкриття.
Ним Осадча поділилась в сторіз свого Instagram.
Осадча про покоління своєї родини
40-річна уродженка Києва розповіла, що вона належить до категорії покоління Y, тобто так званих міленіалів. Це люди, які народились на нашій планеті з 1981 по 1999 роки. Її чоловік, телеведучий, продюсер Юрій Горбунов (1970 р.н.) належить до покоління X.
Діти Осадчої також в різних категоріях. Так, наприклад, її старший син Ілля (2022 р.н.), який навчається у США — покоління Z. А ось молодші Іван та Данило належать до покоління Альфа. Старший із них народився у 2017 році.
Таким чином, за словами телеведучої, вона зрозуміла, що всі члени їхньої родини (окрім двох молодший синів) належать до різних поколінь.
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