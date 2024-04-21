Катерина Осадча розповіла унікальний факт про своїх трьох синів та чоловіка

Телеведуча Катерина Осадча з молодшим сином Данилом. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча з двома молодшими синами взяли участь в онлайн семінарі, на якому розбирали уподобання поколінь. Після цього зірка телебачення зробила для себе деяке відкриття.

Ним Осадча поділилась в сторіз свого Instagram.

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40-річна уродженка Києва розповіла, що вона належить до категорії покоління Y, тобто так званих міленіалів. Це люди, які народились на нашій планеті з 1981 по 1999 роки. Її чоловік, телеведучий, продюсер Юрій Горбунов (1970 р.н.) належить до покоління X.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Скриншоти: Instagram/kosadcha

Діти Осадчої також в різних категоріях. Так, наприклад, її старший син Ілля (2022 р.н.), який навчається у США — покоління Z. А ось молодші Іван та Данило належать до покоління Альфа. Старший із них народився у 2017 році.

Діти Катерини Осадчої. Скриншоти: Instagram/kosadcha

Таким чином, за словами телеведучої, вона зрозуміла, що всі члени їхньої родини (окрім двох молодший синів) належать до різних поколінь.

Родина Катерини Осадчої. Скриншоти: Instagram/kosadcha

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