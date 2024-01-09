Лілія Ребрик розповіла, як протікає її вагітність у 42 роки

Акторка і ведуча Лілія Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик, яка чекає на третю дитину від свого чоловіка, хореографа Андрія Дикого, поділилася, як почуває себе. Зараз актриса на 6-му місяці вагітності.

Про самопочуття розповіла у своєму Instagram.

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Приборкала токсикоз

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка у свої 42 роки втретє вагітна, відповіла на запитання підписників і розповіла про те, як себе почуває. Зірка зізналася, що минулі дві вагітності її всі дев'ять місяців мучав токзикоз, проте на цей раз він закінчився на шостому.

Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

"Дві попередні вагітності в мене був токсикоз всі дев'ять місяців. А втретє нарешті на шостому місяці організм дав мені можливість насолодитися вагітністю без токсикозу. Я його приборкала. Так що вже місяць я кайфую", — розповіла Ребрик.

Прихильники зауважили, що попри вже немалий місяць вагітності Лілія має досить стрункий вигляд і поцікавилися, як їй це вдається. Ведуча розповіла, що наразі ні у чого собі не відмовляє, адже таки стан буває нечасто.

Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

Проте, найулюбленіша страва Лілії зараз — печені яблучка.

Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитість також поділилася, що на появу третьої дівчинки вони чекають вже у березні. Підписники також поцікавилися майбутнім ім'ям донечки.

Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

"Скажу так: є вже варіант, але поки не скажу. Звикаємо, говоримо з нею. Коли зустрінемося – зрозуміємо, чи підходить ім'я. До того ж прив'язка до прізвища Дика. Ще треба, щоб всім членам родини подобалося. Задача із зірочкою", — поділилася зірка.

Загалом, у Лілії Ребрик зараз відмінне самопочуття та настрій, який псують хіба що лише росіяни.

Нагадаємо, Лілія Ребрик святкує річницю весілля.

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