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Лілія Ребрик розповіла, як протікає її вагітність у 42 роки

9 січня 2024 12:45
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Лілія Ребрик розповіла, як протікає її вагітність у 42 роки
Акторка і ведуча Лілія Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Лілія Ребрик, яка чекає на третю дитину від свого чоловіка, хореографа Андрія Дикого, поділилася, як почуває себе. Зараз актриса на 6-му місяці вагітності. 

Про самопочуття розповіла у своєму Instagram

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Приборкала токсикоз

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка у свої 42 роки втретє вагітна, відповіла на запитання підписників і розповіла про те, як себе почуває. Зірка зізналася, що минулі дві вагітності її всі дев'ять місяців мучав токзикоз, проте на цей раз він закінчився на шостому.

 

Лілія Ребрик
Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

"Дві попередні вагітності в мене був токсикоз всі дев'ять місяців. А втретє нарешті на шостому місяці організм дав мені можливість насолодитися вагітністю без токсикозу. Я його приборкала. Так що вже місяць я кайфую", — розповіла Ребрик. 

Прихильники зауважили, що попри вже немалий місяць вагітності Лілія має досить стрункий вигляд і поцікавилися, як їй це вдається. Ведуча розповіла, що наразі ні у чого собі не відмовляє, адже таки стан буває нечасто. 

 

Лілія Ребрик
Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

Проте, найулюбленіша страва Лілії зараз — печені яблучка. 

 

Лілія Ребрик
Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитість також поділилася, що на появу третьої дівчинки вони чекають вже у березні. Підписники також поцікавилися майбутнім ім'ям донечки. 

 

Лілія Ребрик
Скриншот зі сторіс instagram.com/liliia.rebrik

"Скажу так: є вже варіант, але поки не скажу. Звикаємо, говоримо з нею. Коли зустрінемося – зрозуміємо, чи підходить ім'я. До того ж прив'язка до прізвища Дика. Ще треба, щоб всім членам родини подобалося. Задача із зірочкою", — поділилася зірка. 

Загалом, у Лілії Ребрик зараз відмінне самопочуття та настрій, який псують хіба що лише росіяни. 

Нагадаємо, Лілія Ребрик святкує річницю весілля. 

Також ми писали, що ведуча Лілія Ребрик відповіла, що вона думає про хейтерів.

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