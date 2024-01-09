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Лилия Ребрик рассказала, как протекает ее беременность в 42 года

9 января 2024 12:45
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Лилия Ребрик рассказала, как протекает ее беременность в 42 года
Актриса и ведущая Лилия Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Лилия Ребрик, которая ждет третьего ребенка от своего мужа, хореографа Андрея Дикого, поделилась, как чувствует себя. Сейчас актриса на 6 месяце беременности.

О самочувствии рассказала в своем Instagram.

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Укротила токсикоз

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая в свои 42 года третий раз беременна, ответила на вопросы подписчиков и рассказала о том, как себя чувствует. Звезда призналась, что прошедшие две беременности ее все девять месяцев мучал токзикоз, однако в этот раз он закончился на шестом.

 

Лилия Ребрик
Скриншот со сторис instagram.com/liliia.rebrik

"Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз наконец на шестом месяце организм дал мне возможность насладиться беременностью без токсикоза. Я его укротила. Так что уже месяц я кайфую", — рассказала Ребрик.

Поклонники заметили, что несмотря на уже немалый срок беременности Лилия выглядит довольно стройно и поинтересовались, как ей это удается. Ведущая рассказала, что пока ни в чем себе не отказывает, ведь беременность бывает нечасто.

 

Лилия Ребрик
Скриншот со сторис instagram.com/liliia.rebrik

Однако самое любимое блюдо Лилии сейчас — печеные яблочки.

 

Лилия Ребрик
Скриншот со сторис instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитость также поделилась, что появления третьей девочки они ждут уже в марте. Подписчики также поинтересовались будущим именем дочери.

 

Лилия Ребрик
Скриншот со сторис instagram.com/liliia.rebrik

"Скажу так: есть уже вариант, но пока не скажу. Привыкаем, говорим с ней. Когда встретимся – поймем, подходит ли имя. К тому же привязка к фамилии Дикая. Еще нужно, чтобы всем членам семьи нравилось. Задача со звездочкой", — поделилась звезда.

В общем, у Лилии Ребрик сейчас отличное самочувствие и настроение, которое портят разве что только россияне.

Напомним, Лилия Ребрик отмечает годовщину свадьбы.

Также мы писали, что ведущая Лилия Ребрик ответила, что она думает о хейтерах.

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