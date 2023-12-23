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Лілія Ребрик святкує річницю весілля

23 грудня 2023 12:14
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Стас Кожушко
Редактор
Лілія Ребрик святкує річницю весілля
Акторка, телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Акторка театру та кіно, телеведуча Лілія Ребрик відзначає річницю весілля з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Зіркова пара офіційно разом 12 років.

Про це Ребрик повідомила у своїх соцмережах

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Річниця весілля Ребрик

З цього приводу телеведуча, яка вагітна дівчинкою, опублікувала кадри з сімейної фотосесії. Компанію зірковій парі склали й дві донечки, які обрали такі ж самі сукні, як і в її мами. 

"12 років разом. Річниця нашого з тобою весілля!12 років тому народилася наша дика сімейка Люблю, дякую", — лаконічно, якщо порівнювати з торішнім дописом, написала Ребрик. 

Історія кохання Ребрик та Дикого

Лілія та Андрій познайомилася на турнірі з бальних танців,  де Ребрик була ведучою, а Дикий — учасником. Але быльше вони почали спілкуватися 2011 року на телепроєкті "Танці з зірками". Ведуча брала участь у шоу як зіркова гостя, а Дикий був професійним танцівником. Тоді за лаштунками шоу пліткували про їхній роман, втім Ребрик це спростовувала.

Стосунки зав’язалися вже після проєкту. Щоправда, і ведуча, і хореограф на той момент перебували у стосунках. Лілія мала бойфренда, а Андрій був одружений із танцівницею Іриною. Заради одне одного Ребрик та Дикий пішли від попередніх партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ребрик думає про хейтерів. Також ми розповідали, як доньки Ребрик та Дикого відреагували на третю вагітність матері.

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