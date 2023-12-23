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Лилия Ребрик отмечает годовщину свадьбы

23 декабря 2023 12:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Лилия Ребрик отмечает годовщину свадьбы
Актриса, телеведущая Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик отмечает годовщину свадьбы с мужем, хореографом Андреем Диким. Звездная пара официально вместе 12 лет.

Об этом Ребрик сообщила в своих соцсетях.

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Годовщина свадьбы Ребрик

По этому поводу телеведущая, беременная девочкой, опубликовала кадры по семейной фотосессии. Компанию звездной паре составили и две дочери, которые выбрали такие же платья, как и у ее мамы.

"12 лет вместе. Годовщина нашей с тобой свадьбы! 12 лет назад родилась наша дикая семейка. Люблю, спасибо", — лаконично, если сравнивать с прошлогодней публикацией, написала Ребрик.

История любви Ребрик и Дикого

Лилия и Андрей познакомились на турнире по бальным танцам, где Ребрик была ведущей, а Дикий — участником. Но чаще общаться они начали в 2011 году на телепроекте "Танцы со звездами". Ведущая участвовала в шоу как звездная гостья, а Дикий был профессиональным танцовщиком. Тогда за кулисами шоу говорили об их романе, впрочем, Ребрик это опровергала.

Отношения завязались уже после проекта. Правда, и ведущая, и хореограф на тот момент находились в отношениях. У Лилии был бойфренд, а Андрей был женат на танцовщице Ирине. Ради друг друга Ребрик и Дикий ушли от предыдущих партнеров.

Напомним, ранее мы писали, что Ребрик думает о хейтерах. Также мы рассказывали, как дочери Ребрик и Дикого отреагировали на третью беременность матери.

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