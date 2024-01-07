Любит за интеллект — Канье Вест поздравил свою эпатажную жену с днем рождения

Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewest

Канье Вест поздравил с Днем рождения свою эпатажную жену Бьянку Цензори. Ей исполнилось 29 лет.

Фото любимой и поздравления опубликовал в своем Instagram.

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Канье Вест и Бьянка Цензори тайно поженились в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как рэпер завершил развод с Ким Кардашьян.

Но отношения рэпера с архитектором кажутся странными, как поклонникам, так и их близкому окружению. После того, как Бьянка вышла замуж за Канье, она начала одеваться очень откровенно. Ходили слухи, что она это делает против своей воли, чтобы угодить мужу.

Однако на день рождения любимой рэпер опубликовал фото ее лица и написал поздравление, сделав акцент на интеллекте женщины, а не на ее фигуре, как обычно.

"С днем рождения самую красивую супер-культовую музу, вдохновляющую талантливую художницу, магистра в области архитектуры, человека с высоким уровнем IQ, который был на моей стороне каждый день, когда половина мира отвернулась. С днем рождения самую удивительную мачеху наших детей. Я так сильно люблю тебя. Спасибо, что разделяешь жизнь со мной", — написал Вест.

Поклонников удивило, что Канье выбрал такую сдержанную фотку для поздравления Бьянки, однако уже через час знаменитость начал публиковать новые фото жены, на которых она была преимущественно полуголая.

По слухам, с помощью слишком откровенных фото Бьянки Цензори рэпер пытается подогреть интерес аудитории перед выходом его нового музыкального альбома.

Напомним, друзья Бьянки Цензори назвали причины унижения ее Канье Вестом.

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