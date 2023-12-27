Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок

Світлана Лобода з доньками. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода останні різдвяні дні проводила зі своїми дітьми, чим ділилася у соціальних мережах. Вона показала, як її молодша донька Тільда у вишиванці та жовто-блакитному вінку колядує українською.

Відео опублікувала у своєму Instagram.

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41-річна Лобода виховує двох доньок — 12-річну Євангеліну від хореографа Андрія Царя і 4-річну Тільду, батька якого приховує. Не показує співачка також і обличчя молодшої доньки.

Проте співачка показала, як проводить час з донькою. Вона опублікувала відео на якому вони з Тільдою займаються спортом: дівчата разом качали прес.

Лобода з донькою займаються спортом. Скриншот з instagram.com/lobodaofficial

Лобода з донькою займаються спортом. Скриншот з instagram.com/lobodaofficial

На ще одному відео Лобода показала, як Тільда колядує: дівчинка на пам'ять розповіла колядку українською мовою. Наприкінці відео Світлана похвалила доньку, було видно, що вона нею пишається.

Донька Світлани Лободи Тільда. Скриншот з instagram.com/lobodaofficial

Тільда була одягнута у вишиванку і вінок з жовто-блакитних квітів. Вочевидь донька Лободи колядувала на сімейному святі.

Нагадаємо, LOBODA переспівала український "Щедрик" разом з сотнею дітей у центрі Латвії.

Також ми писали, що Слава Дьомін висловився про інтерв'ю Світлани Лободи щодо мови.