Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок
Світлана Лобода останні різдвяні дні проводила зі своїми дітьми, чим ділилася у соціальних мережах. Вона показала, як її молодша донька Тільда у вишиванці та жовто-блакитному вінку колядує українською.
Відео опублікувала у своєму Instagram.
Донька Лободи заколядувала українською
41-річна Лобода виховує двох доньок — 12-річну Євангеліну від хореографа Андрія Царя і 4-річну Тільду, батька якого приховує. Не показує співачка також і обличчя молодшої доньки.
Проте співачка показала, як проводить час з донькою. Вона опублікувала відео на якому вони з Тільдою займаються спортом: дівчата разом качали прес.
На ще одному відео Лобода показала, як Тільда колядує: дівчинка на пам'ять розповіла колядку українською мовою. Наприкінці відео Світлана похвалила доньку, було видно, що вона нею пишається.
Тільда була одягнута у вишиванку і вінок з жовто-блакитних квітів. Вочевидь донька Лободи колядувала на сімейному святі.
Нагадаємо, LOBODA переспівала український "Щедрик" разом з сотнею дітей у центрі Латвії.
Також ми писали, що Слава Дьомін висловився про інтерв'ю Світлани Лободи щодо мови.
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