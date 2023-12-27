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Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок

27 грудня 2023 11:04
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок
Світлана Лобода з доньками. Фото: instagram.com/lobodaofficial
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Світлана Лобода останні різдвяні дні проводила зі своїми дітьми, чим ділилася у соціальних мережах. Вона показала, як її молодша донька Тільда у вишиванці та жовто-блакитному вінку колядує українською. 

Відео опублікувала у своєму Instagram

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 41-річна Лобода виховує двох доньок — 12-річну Євангеліну від хореографа Андрія Царя і 4-річну Тільду, батька якого приховує. Не показує співачка також і обличчя молодшої доньки. 

Проте співачка показала, як проводить час з донькою. Вона опублікувала відео на якому вони з Тільдою займаються спортом: дівчата разом качали прес.

 

Лобода
Лобода з донькою займаються спортом. Скриншот з instagram.com/lobodaofficial 
Лобода з донькою займаються спортом. Скриншот з instagram.com/lobodaofficial 

На ще одному відео Лобода показала, як Тільда колядує: дівчинка на пам'ять розповіла колядку українською мовою. Наприкінці відео Світлана похвалила доньку, було видно, що вона нею пишається. 

 

Донька Світлани Лободи Тільда. Скриншот з instagram.com/lobodaofficial 

Тільда була одягнута у вишиванку і вінок з жовто-блакитних квітів. Вочевидь донька Лободи колядувала на сімейному святі. 

Нагадаємо, LOBODA переспівала український "Щедрик" разом з сотнею дітей у центрі Латвії. 

Також ми писали, що Слава Дьомін висловився про інтерв'ю Світлани Лободи щодо мови. 

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