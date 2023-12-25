LOBODA переспівала український "Щедрик" разом з сотнею дітей у центрі Латвії
Світлана Лобода представила різдвяний сюрприз своїм прихильникам з України та Латвії. Виконавиця заспівала найвідомішу українську пісню "Щедрик" у супроводі дитячого хору.
Святковий кліп презентувала на своєму YouTube-каналі.
Новорічний подарунок
LOBODA переспівала "Щедрик" разом з дитячим хором. Легендарна пісня у різдвяному відео звучала українською та латиською мовами.
Співачка зізналася, що ідея створити кліп була спонтанною.
"Це було імпульсивне бажання порадувати — схоже на те, що виникає, коли хочеться вручити найкращий новорічний подарунок коханій людині. Мені дуже хотілося подарувати шанувальникам посмішку, нехай недовгу, але щиру мить безтурботності та радості, яка буває тільки в дитинстві. Нам усім варто частіше туди повертатися", — прокоментувала Світлана Лобода.
У розробці кліпу взяло участь понад 200 людей, а зйомки відбулися на території одного з найстаріших місць Риги — Латвійського національного художнього музею, який було засновано в 1869 році.
Лобода виконувала всім відомі слова українською мовою, а хор, у якому були діти з Латвії і України, співали латиською.
"Україна і Латвія сьогодні знову об'єдналися. Цього разу для того, щоб створити унікальну версію легендарного "Щедрика" Миколи Леонтовича двома мовами", — розповіла LOBODA про свій задум.
Нагадаємо, Слава Дьомін висловився про інтерв'ю Світлани Лободи щодо мови.
Також ми писали, що Світлана Лобода забула рідну мову і знову заговорила російською.
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