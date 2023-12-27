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Лобода одела дочь в вышиванку и патриотический венок

27 декабря 2023 11:04
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Лобода одела дочь в вышиванку и патриотический венок
Светлана Лобода с дочерьми. Фото: instagram.com/lobodaofficial
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Светлана Лобода последние рождественские дни проводила со своими детьми, чем делилась в социальных сетях. Она показала, как ее младшая дочь Тильда в вышиванке и желто-голубом венке колядует на украинском языке.

Видео опубликовала в своем Instagram.

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41-летняя Лобода воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Евангелину от хореографа Андрея Царя и 4-летнюю Тильду, отца которой скрывает. Не показывает певица также лицо младшей дочери.

Однако певица показала, как проводит время с дочерью. Она опубликовала видео, на котором они с Тильдой занимаются спортом: девушки вместе качали пресс.

 

Лобода
Лобода с дочерью занимаются спортом. Скриншот с instagram.com/lobodaofficial
Лобода с дочерью занимаются спортом. Скриншот с instagram.com/lobodaofficial

На еще одном видео Лобода показала, как Тильда колядует: девочка наизусть рассказала колядку на украинском языке. В конце видео Светлана похвалила дочь, было видно, что она гордится ею.

 

Дочь Светланы Лободы Тильда. Скриншот с instagram.com/lobodaofficial

Тильда была одета в вышиванку и венок из желто-синих цветов. Скорее всего, дочь Лободы колядовала на семейном празднике.

Напомним, LOBODA перепела украинский "Щедрик" вместе с сотней детей в центре Латвии.

Также мы писали, что Слава Демин высказался об интервью Светланы Лободы по поводу языка.

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