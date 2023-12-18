Дьомін прокоментував нове інтерв'ю Лободи — ведучий висловився про її мову

Українська співачка Світлана Лобода у кліпі на нову пісню "Метелица". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український радіоведучий і блогер Слава Дьомін висловився про співачку Світлану Лободу. Зокрема, чоловік прокоментував інтерв’ю української артистки, де вона висловилася про свої композиції російською мовою під час війни.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про інтерв’ю Світлани Лободи

Український ведучий розповів про те, як співачка Світлана Лобода дала інтерв’ю, перебуваючи у Лондоні. За словами Слави Дьоміна, тоді відома артистка висловилася про свої треки, які вона випускає після початку повномасштабної війни в Україні.

"Світлана виступала в Лондоні і дала інтерв’ю. Журналіст запитав у неї про її нові російськомовні треки. Світлана заявила, що робить їх для прихильників, які не розуміють українську мову. А як же тоді люди, які не розуміють англійську, слухають Брітні Спірс, The Beatles, Beyonce тощо? Невже всі так добре в Україні знали іспанську мову, що пісня "Despacito" була декілька тижнів у ТОПі прослуховування в Україні?" — поцікавився Слава Дьомін.

Ведучий Слава Дьомін про Світлану Лободу. Фото: скриншот з YouTube

Також радіоведучий заявив, що свої україномовні композиції Світлана Лобода назвала "локальною історією". Крім того, Слава Дьомін пояснив, що він вже декілька разів кликав українську співачку до себе на інтерв’ю і запрошує її зараз.

"Свої пісні українською мовою співачка назвала "локальною історією для українського ринку". Якщо є, наприклад, міжнародна компанія, яка випускає свій продукт у різних країнах, то для кожної країни ця компанія робить етикетку мовою цієї країни. Про жодну громадянську позицію тут не йдеться. Я декілька разів запрошував Світлану на своє інтерв’ю, і цього разу також запрошую", — також додав український ведучий.

Життя Світлани Лободи в Росії і повернення до України

Багато років тому співачка Світлана Лобода переїхала до Росії і активно будувала там свою кар’єру. Втім, на початку повномасштабної війни артистка повернулася до рідної України і почала її підтримувати. Але, що стосується пісень, то Світлана випускає як українськомовні, так і треки російською.

Українська співачка Світлана Лобода у своєму кліпі. Фото: скриншот з YouTube

Українці багато разів критикували співачку за мову, втім, вона продовжує це ігнорувати і презентувати пісні для українських і російських прихильників.

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