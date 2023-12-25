LOBODA перепела украинский "Щедрик" вместе с сотней детей в центре Латвии

Съемка клипа LOBODA. Фото: менеджмент артистки

Светлана Лобода представила рождественский сюрприз своим поклонникам из Украины и Латвии. Исполнительница спела самую известную украинскую песню "Щедрик" в сопровождении детского хора.

Праздничный клип представила на своем YouTube- канале.

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LOBODA перепела "Щедрик" вместе с детским хором. Легендарная песня в рождественском видео звучала на украинском и латышском языках.

Певица призналась, что идея создать клип была спонтанной.

Съемка клипа LOBODA. Фото: менеджмент артистки

"Это было импульсивное желание порадовать — похожее на то, что возникает, когда хочется вручить лучший новогодний подарок любимому человеку. Мне очень хотелось подарить поклонникам улыбку, пусть недолгую, но искреннюю минуту беззаботности и радости, которая бывает только в детстве. Нам всем стоит чаще туда возвращаться", — прокомментировала Светлана Лобода.

Съемка клипа LOBODA. Фото: менеджмент артистки

В разработке клипа приняли участие более 200 человек, а съемки состоялись на территории одного из старейших мест Риги — Латвийского национального художественного музея, основанного в 1869 году.

Съемка клипа LOBODA. Фото: менеджмент артистки

Лобода исполняла всем известные слова на украинском языке, а хор, в котором были дети из Латвии и Украины, пел на латышском.

Съемка клипа LOBODA. Фото: менеджмент артистки

"Украина и Латвия сегодня снова объединились. В этот раз для того, чтобы создать уникальную версию легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича на двух языках", — рассказала LOBODA о своей задумке.

Напомним, Слава Демин высказался об интервью Светланы Лободы по поводу языка.

Также мы писали, что Светлана Лобода забыла родной язык и снова заговорила на русском.