Модний дім Louis Vuitton презентував нову валізу — ціна виробу

Louis Vuitton представили валізу за чотири мільйони гривень
Модний дім Louis Vuitton, Louis Vuitton представив валізу для нового сезону осінь-зима 2024. За стильний виріб бажаючим доведеться викласти 99 тис. доларів (більше 4 млн гривень).
Про це пише Hypebeast.
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Внутрішнє оздоблення валізи прикрашене знаковим візерунком у вигляді молоточка на кришці, що є відмінною рисою модного дому Louis Vuitton.
Виріб має два знімні лотки для зберігання і подвійну ручку для зручного транспортування.
Валізи Louis Vuitton мають багату історію, починаючи з 1850-х років, коли бренд здійснив революцію в багажі, випустивши валізи з плоским верхом, які можна було складати в штабелі і які були повітронепроникними. За десятиліття ці валізи перетворилися з практичних речей для подорожей на символи розкоші та статусу.
Хоча точна дата випуску ще не відома, представники модного дому повідомляють, що цей виріб є частиною майбутньої колекції осінь-зима 2024 і його ціна складатиме 99 000 доларів США.
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