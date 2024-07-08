Модний дім Louis Vuitton презентував нову валізу — ціна виробу

Валіза Louis Vuitton. Фото: hypebeast.com

Модний дім Louis Vuitton, Louis Vuitton представив валізу для нового сезону осінь-зима 2024. За стильний виріб бажаючим доведеться викласти 99 тис. доларів (більше 4 млн гривень).

Про це пише Hypebeast.

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Внутрішнє оздоблення валізи прикрашене знаковим візерунком у вигляді молоточка на кришці, що є відмінною рисою модного дому Louis Vuitton.

Виріб має два знімні лотки для зберігання і подвійну ручку для зручного транспортування.

Валізи Louis Vuitton мають багату історію, починаючи з 1850-х років, коли бренд здійснив революцію в багажі, випустивши валізи з плоским верхом, які можна було складати в штабелі і які були повітронепроникними. За десятиліття ці валізи перетворилися з практичних речей для подорожей на символи розкоші та статусу.

Валіза Louis Vuitton. Фото: hypebeast.com

Валіза Louis Vuitton. Фото: hypebeast.com

Хоча точна дата випуску ще не відома, представники модного дому повідомляють, що цей виріб є частиною майбутньої колекції осінь-зима 2024 і його ціна складатиме 99 000 доларів США.

Нагадаємо, співачка Кеті Перрі в нашийнику виступила на вечірці Dolce & Gabbana. А також модель Жизель Бюндхен похизувалася стрункими ногами у денімі від Colcci.