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Розкішна Жизель Бюндхен похизувалася довгими ногами у денімі від Colcci

23 червня 2024 12:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Жизель Бюндхен в одязі Colcci — стильні образи
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Супермодель Жизель Бюндхен продемонструвала струнку фігуру у фотосесії для бразильського джинсового бренду Colcci. Образи влучно підкреслили довжину її ніг та струнку талію.

Про це пише Daily Mail.

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На одній зі світлин Жизель позує у боді з деніму на передньому сидінні авто. Широкі джинси на моделі розстебнуті та низько сидять на стегнах.

На іншій світлині вона лежить на задньому сидінні у джинсовій міні-сукні без бретелей, яка оголює її довжелезні ноги, та піджаку в тон. 

Супермодель також показалася перед камерою у костюмі з деніму з принтом, схожими на масляні плями. Жизель доповнила його класичною білою футболкою.  

Розкішна Жизель Бюндхен похизувалася довгими ногами у денімі від Colcci - фото 1
Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci
Розкішна Жизель Бюндхен похизувалася довгими ногами у денімі від Colcci - фото 2
Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci
Розкішна Жизель Бюндхен похизувалася довгими ногами у денімі від Colcci - фото 3
Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci
Розкішна Жизель Бюндхен похизувалася довгими ногами у денімі від Colcci - фото 4
Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci

Нагадаємо, стиліст назвав найгарніших гостей Каннського кінофестивалю. А також супермодель Гайді Клум оголила декольте.

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