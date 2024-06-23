Жизель Бюндхен в одязі Colcci — стильні образи

Розкішна Жизель Бюндхен похизувалася довгими ногами у денімі від Colcci
Супермодель Жизель Бюндхен продемонструвала струнку фігуру у фотосесії для бразильського джинсового бренду Colcci. Образи влучно підкреслили довжину її ніг та струнку талію.
Про це пише Daily Mail.
Жизель Бюндхен вразила стильними образами
На одній зі світлин Жизель позує у боді з деніму на передньому сидінні авто. Широкі джинси на моделі розстебнуті та низько сидять на стегнах.
На іншій світлині вона лежить на задньому сидінні у джинсовій міні-сукні без бретелей, яка оголює її довжелезні ноги, та піджаку в тон.
Супермодель також показалася перед камерою у костюмі з деніму з принтом, схожими на масляні плями. Жизель доповнила його класичною білою футболкою.
Нагадаємо, стиліст назвав найгарніших гостей Каннського кінофестивалю. А також супермодель Гайді Клум оголила декольте.
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