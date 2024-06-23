Жизель Бюндхен в одязі Colcci — стильні образи

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Супермодель Жизель Бюндхен продемонструвала струнку фігуру у фотосесії для бразильського джинсового бренду Colcci. Образи влучно підкреслили довжину її ніг та струнку талію.

Про це пише Daily Mail.

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На одній зі світлин Жизель позує у боді з деніму на передньому сидінні авто. Широкі джинси на моделі розстебнуті та низько сидять на стегнах.

На іншій світлині вона лежить на задньому сидінні у джинсовій міні-сукні без бретелей, яка оголює її довжелезні ноги, та піджаку в тон.

Супермодель також показалася перед камерою у костюмі з деніму з принтом, схожими на масляні плями. Жизель доповнила його класичною білою футболкою.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci

Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci

Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci

Модель Жизель Бюндхен. Фото: Colcci

Нагадаємо, стиліст назвав найгарніших гостей Каннського кінофестивалю. А також супермодель Гайді Клум оголила декольте.