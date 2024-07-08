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Louis Vuitton представили чемодан за четыре миллиона гривен

8 июля 2024 20:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модный дом Louis Vuitton представил новый чемодан — цена изделия
Чемодан Louis Vuitton. Фото: hypebeast.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Модный дом Louis Vuitton, Louis Vuitton представил чемодан для нового сезона осень-зима 2024 года. За стильное изделие желающим придется выложить 99 тыс долларов (более 4 млн гривен).

Об этом пишет Hypebeast.

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Внутренняя отделка чемодана украшена знаковым узором в виде молоточка на крышке, что является отличительной чертой модного дома Louis Vuitton.

Изделие имеет два съемных лотка для хранения и двойную ручку для удобной транспортировки.

Чемоданы Louis Vuitton имеют богатую историю, начиная с 1850-х годов, когда бренд совершил революцию в багаже, выпустив чемоданы с плоским верхом, которые можно было складывать в штабеля и они были воздухонепроницаемыми. За десятилетия эти чемоданы превратились из практичных вещей для путешествий в символы роскоши и статуса.

Louis Vuitton представили чемодан за четыре миллиона гривен - фото 1
Чемодан Louis Vuitton. Фото: hypebeast.com
Louis Vuitton представили чемодан за четыре миллиона гривен - фото 2
Чемодан Louis Vuitton. Фото: hypebeast.com

Хотя точная дата выпуска еще не известна, представители модного дома сообщают, что изделие является частью будущей коллекции осень-зима 2024 и его цена будет составлять 99 000 долларов США.

Напомним, певица Кэти Перри в ошейнике выступила на вечеринке Dolce & Gabbana. А также модель Жизель Бюндхен похвасталась стройными ногами в дениме от Colcci.

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