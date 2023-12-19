Мадонна була у штучній комі через небезпечну хворобу

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Культова співачка Мадонна розповіла нові подробиці про свою госпіталізацію до лікарні. Артистка занедужала через бактеріальну інфекцію.

Про це пише People.

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Мадонну ввели у штучну кому

65-річна Мадонна розповіла, чому вона перебувала кілька днів у відділенні інтенсивної терапії у червні 2023 року. Її забрали туди через бактеріальну інфекцію. Лікарям довелось ввести зірку у штучну кому, в якій вона перебувала протягом 48 годин. Цими деталями Мадонна поділилась з фанатами на вихідних у Брукліні, США.

Зірка публічно подякувала своєму вчителю релігійного вчення Каббали, який був поруч з нею у лікарні.

"Єдиний голос, який я чув, був його. Я чула, як він сказав: "Стисни мою руку", — сказала Мадонна натовпу.

Мадонна на концерті. Фото: instagram.com/madonna/

Також вдячність від зірки отримала і її подруга Шавон, яка врятувала її життя. Дівчина надзвичайно швидко відвезла Мадонну до лікарні, коли їй стало погано.

"Я навіть не пам'ятаю. Я знепритомніла на підлозі ванної кімнати, а прокинулась у відділенні інтенсивної терапії... Вона врятувала мені життя", — поділилась зірка.

Перші думки Мадонни після коми

Коли акторка розплющила очі після коми, то була дуже рада бачити всіх своїх дітей поруч.

"Було кілька речей, про які я подумала, коли вперше прийшла в свідомість і побачила своїх шістьох неймовірних дітей, які сидять навколо мене — до речі, мені довелося мало не померти, щоб зібрати всіх моїх дітей в одну кімнату", — пожартувала вона.

Раніше Мадонна, коли тільки вийшла з лікарні, зізналась, що перші думки були про дітей і шанувальників, які купили квитки на її тур.

"Я не хотіла розчаровувати тих, хто купував квитки на мій тур. Я також не хотіла підводити людей, які невпинно працювали зі мною протягом останніх кількох місяців, щоб створити моє шоу", — говорила зірка.

Мадонна відновила тур у жовтні. На той моменти минуло 4 місяців після госпіталізаціїї. Вона була неймовірна вдячна за всі побажання одужання від її прихильників та назвала своє повернення на сцену дивом.

Нагадаємо, що Джеймі Дорнан занедужав через поцілунок з конем.

Раніше зірка "Теорії великого вибуху" захворіла на тяжку недугу.