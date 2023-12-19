Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мадонна була у штучній комі через небезпечну хворобу arrow

Мадонна була у штучній комі через небезпечну хворобу

19 грудня 2023 13:21
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Мадонна була у штучній комі через небезпечну хворобу
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Культова співачка Мадонна розповіла нові подробиці про свою госпіталізацію до лікарні. Артистка занедужала через бактеріальну інфекцію.

Про це пише People.

Читайте також:

Мадонну ввели у штучну кому

65-річна Мадонна розповіла, чому вона перебувала кілька днів у відділенні інтенсивної терапії у червні 2023 року. Її забрали туди через бактеріальну інфекцію. Лікарям довелось ввести зірку у штучну кому, в якій вона перебувала протягом 48 годин. Цими деталями Мадонна поділилась з фанатами на вихідних у Брукліні, США.

Зірка публічно подякувала своєму вчителю релігійного вчення Каббали, який був поруч з нею у лікарні. 

"Єдиний голос, який я чув, був його. Я чула, як він сказав: "Стисни мою руку", — сказала Мадонна натовпу.

Мадонна
Мадонна на концерті. Фото: instagram.com/madonna/

Також вдячність від зірки отримала і її подруга Шавон, яка врятувала її життя. Дівчина надзвичайно швидко відвезла Мадонну до лікарні, коли їй стало погано. 

"Я навіть не пам'ятаю. Я знепритомніла на підлозі ванної кімнати, а прокинулась у відділенні інтенсивної терапії... Вона врятувала мені життя", — поділилась зірка.

Перші думки Мадонни після коми

Коли акторка розплющила очі після коми, то була дуже рада бачити всіх своїх дітей поруч.

"Було кілька речей, про які я подумала, коли вперше прийшла в свідомість і побачила своїх шістьох неймовірних дітей, які сидять навколо мене — до речі, мені довелося мало не померти, щоб зібрати всіх моїх дітей в одну кімнату", — пожартувала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Раніше Мадонна, коли тільки вийшла з лікарні, зізналась, що перші думки були про дітей і шанувальників, які купили квитки на її тур. 

"Я не хотіла розчаровувати тих, хто купував квитки на мій тур. Я також не хотіла підводити людей, які невпинно працювали зі мною протягом останніх кількох місяців, щоб створити моє шоу", — говорила зірка.

Мадонна відновила тур у жовтні. На той моменти минуло 4 місяців після госпіталізаціїї. Вона була неймовірна вдячна за всі побажання одужання від її прихильників та назвала своє повернення на сцену дивом.

Нагадаємо, що Джеймі Дорнан занедужав через поцілунок з конем.

Раніше зірка "Теорії великого вибуху" захворіла на тяжку недугу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі