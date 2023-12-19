Мадонна была в искусственной коме из-за опасной болезни

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Культовая певица Мадонна рассказала новые подробности о своей госпитализации в больницу. Артистка заболела бактериальной инфекцией.

Об этом пишет People.

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Мадонну ввели в искусственную кому

65-летняя Мадонна рассказала, почему она находилась несколько дней в отделении интенсивной терапии в июне 2023 года. Ее забрали туда из-за бактериальной инфекции. Врачам пришлось ввести звезду в искусственную кому, в которой она находилась в течение 48 часов. Этими деталями Мадонна поделилась с фанатами на выходных в Бруклине, США.

Звезда публично поблагодарила своего учителя религиозного учения Каббалы, который был рядом с ней в больнице.

"Единственный голос, который я слышал, был его. Я слышала, как он сказал: "Сожми мою руку", — сказала Мадонна толпе.

Мадонна на концерте. Фото: instagram.com/madonna/

Также благодарность от звезды получила и ее подруга Шавон, спасшая ее жизнь. Девушка очень быстро отвезла Мадонну в больницу, когда ей стало плохо.

"Я даже не помню. Я потеряла сознание на полу ванной комнаты, а проснулась в отделении интенсивной терапии... Она спасла мне жизнь", — поделилась звезда.

Первые мысли Мадонны после комы

Когда актриса открыла глаза после запятой, то была очень рада видеть всех своих детей рядом.

"Было несколько вещей, о которых я подумала, когда впервые пришла в сознание и увидела своих шестерых невероятных детей, сидящих вокруг меня — кстати, мне пришлось чуть ли не умереть, чтобы собрать всех моих детей в одну комнату", — пошутила она.

Ранее Мадонна, когда только вышла из больницы, призналась, что первые мысли были о детях и поклонниках, купивших билеты на ее тур.

"Я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Я также не хотела подводить людей, которые постоянно работали со мной в последние несколько месяцев, чтобы создать мое шоу", — говорила звезда.

Мадонна возобновила тур в октябре. На тот момент прошло 4 месяца после госпитализации. Она была невероятна благодарна за все пожелания выздоровления от ее поклонников и назвала свое возвращение на сцену чудом.

Напомним, что Джейми Дорнан заболел из-за поцелуя с лошадью.

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