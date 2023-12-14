Зірка "Теорії великого вибуху" захворіла на тяжку недугу

Кейт Мікуччі у серіалі "Теорія великого вибуху". Фото: стопкадр з серіалу

Американська акторка Кейт Мікуччі, яка відома з серіалу "Теорія великого вибуху", розповіла, що їй діагностували важку хворобу — рак легень. Зірка знаходиться у лікарні та шокована своїм діагнозом.

Акторка розповіла про хворобу в TikTok.

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Акторка Кейт Мікуччі показала підписниками свої фото та відео з лікарні після того, як їй зробили операцію. Вона розповіла, що звістка про рак легенів шокувала її. Зірка вела здоровий спосіб життя і не палила цигарок.

"Усім привіт! Це не TikTok, а Sick Tok. Я перебуваю в лікарні, але це тому, що вчора мені зробили операцію з видалення раку легенів", — заявила Мікуччі.

Акторці зробили плановий аналіз крові і він показав запалення в організмі. Лікар-рентгенолог помітив на кількох знімках пляму в легені — так зірка і дізналась про рак.

"Це все дуже дивно, адже я ніколи в житті не палила цигарки, тож, знаєте, це було несподівано. Але, думаю, таке трапляється, тому найприємніша новина – рак виявили на ранній стадії, видалили його, і зараз усе гаразд. Чому я все ще говорю... бо я під анестезією", — промовила актриса.

Кейт Мікуччі у лікарні. Фото: instagram.com/katemicucci

У лікарні Кейт буде лежати ще кілька тижнів, проте вже почувається добре. Зірка планує повертатися до роботи, як тільки це буде можливо.

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