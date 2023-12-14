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Зірка "Теорії великого вибуху" захворіла на тяжку недугу

14 грудня 2023 16:50
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Анна Сірик
редактор
Зірка "Теорії великого вибуху" захворіла на тяжку недугу
Кейт Мікуччі у серіалі "Теорія великого вибуху". Фото: стопкадр з серіалу
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська акторка Кейт Мікуччі, яка відома з серіалу "Теорія великого вибуху", розповіла, що їй діагностували важку хворобу — рак легень. Зірка знаходиться у лікарні та шокована своїм діагнозом.

Акторка розповіла про хворобу в TikTok.

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Акторка Кейт Мікуччі показала підписниками свої фото та відео з лікарні після того, як їй зробили операцію. Вона розповіла, що звістка про рак легенів шокувала її. Зірка вела здоровий спосіб життя і не палила цигарок. 

"Усім привіт! Це не TikTok, а Sick Tok. Я перебуваю в лікарні, але це тому, що вчора мені зробили операцію з видалення раку легенів", — заявила Мікуччі. 

Акторці зробили плановий аналіз крові і він показав запалення в організмі. Лікар-рентгенолог помітив на кількох знімках пляму в легені — так зірка і дізналась про рак.

"Це все дуже дивно, адже я ніколи в житті не палила цигарки, тож, знаєте, це було несподівано. Але, думаю, таке трапляється, тому найприємніша новина – рак виявили на ранній стадії, видалили його, і зараз усе гаразд. Чому я все ще говорю... бо я під анестезією", — промовила актриса. 

Кейт Мікуччі хворіє на рак
Кейт Мікуччі у лікарні. Фото: instagram.com/katemicucci

У лікарні Кейт буде лежати ще кілька тижнів, проте вже почувається добре. Зірка планує повертатися до роботи, як тільки це буде можливо.

Нагадаємо, що "Бріджертони" повертаються — стала відома дата виходу третього сезону.

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