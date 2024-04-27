Мадонна показала підготовку до виступів зі своїми талановитими дітьми

Співачка Мадонна з сином. Фото: instagram.com/madonna/

65-річна Мадонна показала, як готується до турне з 18-річним Девідом Бандою, 18-річну Мерсі Джеймс та її 16-річними-близнючками Стеллою та Естер з Намібії. Діти супроводжували її під час її низки концертів і навіть виступали з нею на сцені.

Фото Мадонна показала у своїх соцмережах.

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Чотирьох молодших дітей вона усиновила з Малаві, Мадонна також має двох старших біологічних дітей. У неї та тренера з фітнесу Карлоса Леона є 27-річна донька Лола, яка пішла стопами матері в музичний бізнес. Також Медж народила сина Рокко режисеру Гаю Річі, за яким вона була заміжня з 2000 по 2008 рік.

Співачка Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з сином. Фото: instagram.com/madonna/

"За день до нашого 80-го шоу Celebration Tour я хочу відзначити своїх неймовірно талановитих дітей, які провели мене в цій подорожі, кожен з них приніс на сцену свій унікальний талант. Репетиції почалися більше року тому з майже 2-місячною перервою, поки я оговтувалася від майже смертельної загрози. Вони ніколи не припиняли тренуватися…вони ніколи не припиняли вболівати за мене та підтримувати", — сказала вона.

Співачка Мадонна з дочкою. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна неодноразово приписувала своїм дітям те, що вони провели її через кризу минулого року, коли вона пройшла лікування у відділенні інтенсивної терапії та ледь не втратила життя через те, що її менеджер назвав "серйозною бактеріальною інфекцією".

Дочка Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

Дочка Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

Син Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

"Мене тримав ентузіазм!!! Вони також ходили до школи і щовечора репетирували. Я дуже пишаюся ними всіма. Я думаю, чого мої діти найбільше навчилися за цей рік під час репетицій і виступів, це те, що якщо ти хочеш йти за своїми мріями, ти повинен наполегливо працювати для них. І якщо всі вони виберуть щось інше пізніше в житті, вони ніколи не забудуть цей рік крові, поту та сліз. Я також. Це свято!", — сказала знаменитість.

Турне мало розпочатися в середині липня. Однак його довелося відкласти після того, як стан здоров’я Мадонни раптово погіршився.

Співачка Мадонна з сином. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з дочкою. Фото: instagram.com/madonna/

Дочка Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

На сцені в Парижі в листопаді вона сказала: "Я була в лікарні, у реанімації. Мої легені не працювали, я не дихала сама. Мої нирки відмовили. Я заразилася якоюсь бактерією, про яку ніхто не знає. І там 40% смертності. Коли я прокинулася, я побачила навколо себе всіх своїх дітей і подумала, що це те, що мене врятує. Мене врятують мої діти. Це не я їх врятувала. Мій менеджер підійшов до мене, і він плакав біля мене. Я прийшла додому з лікарні через два тижні, і ніхто не знав, коли мені стане краще. Він сказав: "Ти хочеш повернутися? Хочеш, щоб твій тур відбувся?", — говорить артиска.

Мадонна говорить, що ледве могла встати з ліжка, щоб дійти до туалету.

"І я сказала: "Дайте мені два тижні, щоб подумати про це. Я вважаю себе Чудо-Жінкою. Я думаю, що зможу подолати все, що завгодно, але цього разу я могла проявити волю. У мене не було сил, їх у мене забрали. Так минули два тижні, а я все ще майже не мала енергії. Я могла випити еспресо, чотири Red Bull. У мене не було життєвої сили", — розповіла артистка.

Нагадаємо, Мадонна оцінила картини сина. А раніше Мадонна влаштувала вечірку з зіркою "Оппенгеймера".