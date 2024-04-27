Мадонна показала подготовку к выступлениям со своими талантливыми детьми

Певица Мадонна с сыном. Фото: instagram.com/madonna/

65-летняя Мадонна показала, как готовится к турне с 18-летним Дэвидом Бандой, 18-летней Мерси Джеймс и ее 16-летними близнецами Стеллой и Эстер из Намибии. Дети сопровождали ее во время ряда концертов и даже выступали с ней на сцене.

Фото Мадонна показала в своих соцсетях.

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Четырех младших детей она усыновила из Малави, у Мадонны также двое старших биологических детей. У нее и тренера по фитнесу Карлоса Леоне есть 27-летняя дочь Лола, которая пошла по стопам матери в музыкальный бизнес. Также Мэдж родила сына Рокко режиссеру Гаю Ричи, за которомы она была замужем с 2000 по 2008 год.

Певица Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с сыном. Фото: instagram.com/madonna/

"За день до нашего 80-го шоу Celebration Tour я хочу отметить своих невероятно талантливых детей, проведших меня в этом путешествии, каждый из них принес на сцену свой уникальный талант. Репетиции начались больше года назад с почти 2-месячным перерывом, пока я оправлялась от почти смертельной угрозы. Они никогда не прекращали тренироваться…они никогда не прекращали болеть за меня и поддерживать", — сказала она.

Певица Мадонна с дочерью. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна неоднократно приписывала своим детям то, что они были с ней во время кризиса в прошлом году, когда она прошла лечение в отделении интенсивной терапии и едва не потеряла жизнь из-за того, что ее менеджер назвал "серьезной бактериальной инфекцией".

Дочь Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

Дочь Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

Сын Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

"Меня держал энтузиазм!!! Они также ходили в школу и каждый вечер репетировали. Я очень горжусь ими всеми. Я думаю, чему мои дети больше всего научились за этот год во время репетиций и выступлений, это то, что если ты хочешь следовать своим мечтам, ты должен упорно работать для них. И если все они выберут что-то другое в жизни, они никогда не забудут этот год крови, пота и слез. Я также. Это праздник!", — сказала знаменитость.

Турне должно было начаться в середине июля. Однако его пришлось отложить после того, как состояние здоровья Мадонны внезапно ухудшилось.

Певица Мадонна с сыном. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с дочерью. Фото: instagram.com/madonna/

Дочь Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

На сцене в Париже в ноябре она сказала: "Я была в больнице, в реанимации. Мои легкие не работали, я не дышала сама. Мои почки отказали. Я заразилась какой-то бактерией, о которой никто не знает. И там 40% смертности. Когда я проснулась, я увидела вокруг себя всех своих детей и подумала, что это спасет меня. Это не я их спасла. Мой менеджер подошел ко мне, и он плакал возле меня. Я пришла домой из больницы через две недели, и никто не знал, когда мне станет лучше. Он сказал: "Ты хочешь вернуться? Хочешь, чтобы твой тур состоялся?", — говорит артиска.

Мадонна говорит, что едва могла подняться с кровати, чтобы дойти до туалета.

"И я сказала: "Дайте мне две недели, чтобы подумать об этом. Я считаю себя Чудо-Женщиной. Я думаю, что смогу преодолеть все что угодно, но на этот раз я могла проявить волю. У меня не было сил, их у меня отняли. Так прошло две недели, а я все еще почти не имела энергии. Я могла выпить эспрессо, четыре Red Bull. У меня не было жизненной силы", — рассказала артистка.

Напомним, Мадонна оценила картины сына. А раньше Мадонна устроила вечеринку со звездой "Оппенгеймера".