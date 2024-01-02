Мадонна розповіла, де і як зустріла Новий рік
Культова зірка Мадонна показала, як вона відпочила на новорічні свята. Співачка була разом зі своєю великою родиною.
Зірка виклала фото в instagram.
Мадонна у новорічну ніч була зі своїми дітьми
Співачка Мадонна зустріла Новий рік разом зі своєю родиною. Вони катались на катері та відвідали якийсь нічний заклад. Зірка виглядає практично такою ж молодою, як і її діти.
Вона обрала для святкування чорний колір, який є одним з символів року Дракона. Цікавими елементами образу стали чорні мережевні рукавички та чорний воріт.
"Дозволь мені відвести тебе туди, куди ти хочеш піти — це гарне життя... Щасливого 2024 року!" — підписала світлини зірка і побажала всім гарних свят.
Мадонна має шістьох дітей — Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі Джеймс близнюки Естер та Стелла. Всі вони були з нею на свята.
Раніше ми писали, що Мадонна була у штучній комі через небезпечну хворобу.
Нагадаємо, що Мадонна на сцені поцілувалася з оголеною танцівницею.
Читайте Новини.LIVE!