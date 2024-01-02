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Мадонна розповіла, де і як зустріла Новий рік

2 січня 2024 14:49
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Мадонна розповіла, де і як зустріла Новий рік
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Культова зірка Мадонна показала, як вона відпочила на новорічні свята. Співачка була разом зі своєю великою родиною.

Зірка виклала фото в instagram.

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Співачка Мадонна зустріла Новий рік разом зі своєю родиною. Вони катались на катері та відвідали якийсь нічний заклад. Зірка виглядає практично такою ж молодою, як і її діти.

Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/

Вона обрала для святкування чорний колір, який є одним з символів року Дракона. Цікавими елементами образу стали чорні мережевні рукавички та чорний воріт.

Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/

"Дозволь мені відвести тебе туди, куди ти хочеш піти — це гарне життя... Щасливого 2024 року!" — підписала світлини зірка і побажала всім гарних свят.

Мадонна має шістьох дітей — Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі Джеймс близнюки Естер та Стелла. Всі вони були з нею на свята.

Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/

Раніше ми писали, що Мадонна була у штучній комі через небезпечну хворобу.

Нагадаємо, що Мадонна на сцені поцілувалася з оголеною танцівницею.

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