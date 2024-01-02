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Мадонна рассказала, где и как встретила Новый год

2 января 2024 14:49
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Мадонна рассказала, где и как встретила Новый год
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Культовая звезда Мадонна показала, как она отдохнула на новогодние праздники. Певица была вместе со своей большой семьей.

Звезда положила фото в instagram.

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Мадонна в новогоднюю ночь была со своими детьми

Певица Мадонна встретила Новый год вместе со своей семьей. Они катались на катере и посетили какое-то ночное заведение. Звезда выглядит практически такой же молодой, как и ее дети.

Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/

Она выбрала для празднования черный цвет, являющийся одним из символов года Дракона. Интересными элементами образа стали черные кружевные перчатки и черный ворот.

Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/

"Позволь мне отвести тебя туда, куда ты хочешь пойти — это хорошая жизнь... Счастливого 2024!" — подписала фотографии звезда и пожелала всем хороших праздников.

У Мадонны шестеро детей — Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси Джеймс близнецы Эстер и Стелла. Все они были с ней на праздники.

Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/

Ранее мы писали, что Мадонна была в искусственной коме из-за опасной болезни.

Напомним, что Мадонна на сцене поцеловалась с обнаженной танцовщицей.

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