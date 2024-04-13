Мадонна в ультрамодном образе пришла в галерею посмотреть шедевры сына

Мадонна певица с сыном Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с гордостью посетила персональную выставку коллекции картин своего сына Рокко Ричи в Майами. Ее 23-летний сын продемонстрировал Pack A Punch, коллекцию, вдохновленную бойцами муай-тай, в помещении в дизайнерском районе Майами.

Фото певица показала в своих социальных сетях.

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Певица смогла взять отпуск во время своего мирового тура Celebration, чтобы поддержать своего сына вместе с другими детьми — и певица сияла гордостью и радостью, глядя на его тяжелую работу.

Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна с сыном Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна с сыном Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с дочерью. Фото: instagram.com/madonna/

Рокко Ричи. Фото: instagram.com/madonna/

"Я очень рада провести вечер, чтобы насладиться последней коллекцией картин моего сына Рокко под названием "Pack A Punch", вдохновленной бойцами муай-тай", — подписала она пост.

Певица для этого случая надела блестящий изумрудно-зеленый костюм, белую ковбойскую шляпу и прозрачные белые перчатки.

На снимках певица позирует возле работ сына, вместе со всей семьей. Рокко выглядел шикарно в белом костюме.

Коллекция Рокко будет доступна для просмотра только по предварительной записи. В интервью Artnet он рассказал о своем интересе к искусству и влияниям.

"Я рисую с детства. Это то, что всегда привлекало мое внимание и давало мне куда убежать", — сказал он.

Работая над своей последней коллекцией, Рокко был "особенно вдохновлен" когда-то спектаклем художника Фрэнка Ауэрбаха.

"Мое влияние менялось со временем, и происходящее в моей жизни определяет, на каких художников я смотрю. В последнее время я сосредотачивался на британских художниках, таких как Бэкон, Фрейд, Ауэрбах и Дэвид Хокни", — сказал он.

Сначала Рокко, чьи родители – Мадонна и Гай Ричи, носил псевдоним "Ред". Говоря о псевдониме в начале своей карьеры, он сказал: "Ред — это то, что я придумал, чтобы остаться без внимания в первые несколько лет работы. В этом нет глубокого смысла, мне просто понравилось, как это звучит, но в конце концов обо мне узнали. Я горжусь тем, кто я и откуда я родом, но я знаю, что люди оценили бы меня агрессивно на ранних стадиях, если бы я выступил со своим именем, прежде чем выступать под своим именем".

Напомним, Мадонна развлеклась со звездой "Оппенгеймера" А дочь Мадонны снялась в откровенной фотосессии.