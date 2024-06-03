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Мадонна вирішила зняти автобіографічний фільм — хто зіграє головну роль

3 червня 2024 16:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Мадонна зніме фільм про свою музичну кар'єру — деталі
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Суперзірка Мадонна ще раніше заявила про свій намір увічнити свій життєвий шлях у фільмі. Нині співачка вже розпочала роботу над проєктом і вирішила, хто відтворить її на екрані. 

Про це пише Sun.

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Поп-діва Мадонна вже готова розпочинати знімання свого біографічного фільму. Цей проєкт стартуватиме після її масштабного туру Celebration.

Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

 

Вперше зірка заговорила про кіно у 2020 році. Втім, плани відклалися через підготовку до концертів. 

"Я хочу розповісти про неймовірну подорож, у яку життя привело мене як артистку, музиканта, танцівницю — людину, яка намагається пробитися в цьому світі самостійно", — заявила співачка.

Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Мега популярну зірку зіграє акторка Джулія Гарнер. Вона пройшла прослуховування ще у 2022 році. Також на цю роль претендували — Сінді Суїні та Флоренс П'ю.

"Джулія, як і раніше, є її головною актрисою, і вони підтримували зв'язок протягом минулого року, обговорюючи ідеї. Вони прагнуть створити якесь диво. З Universal Pictures організовано низку секретних зустрічей, щоб затвердити проєкт", — повідомило джерело виданню.

Остаточного сценарію ще немає, так само як і точно затверджених інших акторів. 

"Є багато над чим працювати: зібрати інших акторів, організувати знімання і завершити сценарій, але є надія, що вони зможуть почати знімання в найближчі 12 місяців", — додав інсайдер.

Мадонна прагне, щоб її фільм був "більш унікальним і драматичним", ніж біографічні картини про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" і Елтона Джона "Рокетмен".

Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, співачка Мадонна показала свого старенького батька і звернулась до нього теплими словами. Також на зірку подав до суду шанувальник.

Мадонна
фільм
закордонні зірки
США
співачка

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