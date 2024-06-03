Мадонна зворушливо привітала з днем народження тата — фото

Американська співачка Мадонна з батьком Сільвіо Чікконе. Фото: instagram.com/madonna/

Відома американська співачка Мадонна привітала свого батька Сільвіо Чікконе з днем народження. Чоловіку виповнилося 93 роки.

Зворушливі світлини з близькою людиною зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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У неділю, 2 червня, поп-ікона поділилася в соцсетях світлинами з батьком у різні роки його життя.

На перших двох фотографіях Сільвіо Чікконе тепло обіймає свою доньку за лаштунками одного з її концертів.

На інших знімках батько і донька разом на сцені на початку її музичної кар'єри, її велика родина, а також знімок самого Сільвіо у юності.

"Вітаю тебе з тим, що ти проїхав американські гірки життя з гумором і здоровим глуздом. Дякую, що поділився зі мною своєю життєвою мантрою: "Я буду їхати, поки колеса не відваляться", — привітала рідну людину артистка.

Американська співачка Мадонна з батьком Сільвіо Чікконе. Фото: instagram.com/madonna/

Американська співачка Мадонна з батьком Сільвіо Чікконе. Фото: instagram.com/madonna/

Американська співачка Мадонна з батьком Сільвіо Чікконе. Фото: instagram.com/madonna/

Американська співачка Мадонна зі своєю великою родиною. Фото: instagram.com/madonna/

Американська співачка Мадонна з батьком Сільвіо Чікконе та матір'ю Мадонною Луїзою. Фото: instagram.com/madonna/

Батько Мадонни Сільвіо Чікконе. Фото: instagram.com/madonna/

Нагадаємо, Мадонна на концерті поцілувала жінку. А раніше фанати подали на Мадонну до суду.