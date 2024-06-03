Мадонна снимет фильм о своей музыкальной карьере.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Суперзвезда Мадонна еще раньше заявила о своем намерении увековечить свой жизненный путь в фильме. Сейчас певица уже приступила к работе над проектом и решила, кто воспроизведет ее на экране.

Об этом пишет Sun.

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Поп-дива Мадонна уже готова приступить к съемке своего биографического фильма. Этот проект стартует после масштабного тура Celebration.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Впервые звезда заговорила о кино в 2020 году. Впрочем, планы отложились из-за подготовки к концертам.

"Я хочу рассказать о невероятном путешествии, в которое я попала, как артистка, музыкант, танцовщица — человек, который пытался пробиться в этом мире самостоятельно", — заявила певица.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Мега популярную звезду сыграет актриса Джулия Гарнер. Она прошла прослушивание еще в 2022 году. Также на эту роль претендовали Синди Суини и Флоренс Пью.

"Джулия по-прежнему является ее главной актрисой, и они поддерживали связь в течение прошлого года, обсуждая идеи. Они стремятся сотворить чудо. Из Universal Pictures организован ряд секретных встреч, чтобы утвердить проект", — сообщил источник изданию.

Окончательного сценария еще нет, равно как и точно утвержденных других актеров.

"Есть во многом работать: собрать других актеров, организовать съемку и завершить сценарий, но есть надежда, что они смогут начать съемку в ближайшие 12 месяцев", — добавил инсайдер.

Мадонна стремится, чтобы ее фильм был "более уникальным и драматичным", чем биографические картины о Фредди Меркьюри "Богемная рапсодия" и Элтоне Джоне "Рокэтмене".

Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Напомним, певица Мадонна показала своего старенького отца и обратилась к нему теплыми словами. Также на звезду подал в суд поклонник.