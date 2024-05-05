Мадонна встановила рекорд у Бразилії — деталі

Мадонна влаштувала фурор у Бразилії — на концерт співачки прийшли 1,6 млн глядачів
Популярна американська співачка Мадонна провела концерт на пляжі Копакабана в Бразилії. Виступ зірки зібрав більше 1,6 млн шанувальників.
Про це повідомляє Daily Mail.
Виступ Мадонни зібрав рекордну кількість глядачів
Мадонна виступила на фінальному концерті у рамках туру Celebration в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Концерт відбувся перед готелем Belmond Copacabana Palance і вхід на нього був вільний. За оцінками мерії Ріо, шоу відвідали 1,6 мільйона осіб. Це більш ніж у 10 разів вище попереднього рекорду Мадонни - 130 000 осіб у паризькому парку Со в 1987 році.
Офіційний сайт Мадонни називає це шоу найбільшим за всю її 40-річну кар'єру.
Пожежники розпилювали воду під час виступу, коли температура перевищувала 30°C, щоб трохи охолодити шанувальників зірки, а також роздавали безкоштовну питну воду.
Хоча щорічні новорічні концерти на пляжі Копакабана збирають більші натовпи, Мадонна встановила справжній рекорд серед інших виконавців і це шоу увійшло в історію. Зірка перевершила навіть легендарних The Rolling Stones.
Під час концерту зірка виконала безліч хітів, серед яких "Like A Virgin", "Like A Prayer" та "Into The Groove". У шоу взяли участь бразильські поп-артисти Аніта і Пабло Віттар, а також молоді музиканти зі шкіл самби.
Нагадаємо, Мадонна оцінила картини сина. А раніше Мадонна влаштувала вечірку з зіркою "Оппенгеймера".
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