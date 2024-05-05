Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мадонна влаштувала фурор у Бразилії — на концерт співачки прийшли 1,6 млн глядачів arrow

Мадонна влаштувала фурор у Бразилії — на концерт співачки прийшли 1,6 млн глядачів

5 травня 2024 17:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна встановила рекорд у Бразилії — деталі
Американська співачка Мадонна. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярна американська співачка Мадонна провела  концерт на пляжі Копакабана в Бразилії. Виступ зірки зібрав більше 1,6 млн шанувальників.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Виступ Мадонни зібрав рекордну кількість глядачів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Мадонна виступила на фінальному концерті у рамках туру Celebration в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Концерт відбувся перед готелем Belmond Copacabana Palance і вхід на нього був вільний. За оцінками мерії Ріо, шоу відвідали 1,6 мільйона осіб. Це більш ніж у 10 разів вище попереднього рекорду Мадонни - 130 000 осіб у паризькому парку Со в 1987 році.

Офіційний сайт Мадонни називає це шоу найбільшим за всю її 40-річну кар'єру.

Пожежники розпилювали воду під час виступу, коли температура перевищувала 30°C, щоб трохи охолодити шанувальників зірки, а також роздавали безкоштовну  питну воду.

Рекордний концерт Мадонни
Виступ Мадонни у Бразилії. Фото: Reuters

Хоча щорічні новорічні концерти на пляжі Копакабана збирають більші натовпи, Мадонна встановила справжній рекорд серед інших виконавців і це шоу увійшло в історію. Зірка перевершила навіть легендарних The Rolling Stones.

Мадонна встановила рекорд
Американська співачка Мадонна. Фото: Reuters
Мадонна зібрала більше 1,6 млн глядачів
Американська співачка Мадонна. Фото: Reuters
Мадонна зробила фурор в Бразилії
Американська співачка Мадонна. Фото: Reuters

Під час концерту зірка виконала безліч хітів, серед яких "Like A Virgin", "Like A Prayer" та "Into The Groove". У шоу взяли участь бразильські поп-артисти Аніта і Пабло Віттар, а також молоді музиканти зі шкіл самби.

Нагадаємо, Мадонна оцінила картини сина. А раніше Мадонна влаштувала вечірку з зіркою "Оппенгеймера".

концерт
рекорд
Бразилія
Мадонна
шоу-бізнес
закордонні зірки
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити