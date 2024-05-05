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Мадонна устроила фурор в Бразилии — на концерт певицы пришли 1,6 млн зрителей

5 мая 2024 17:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна установила рекорд в Бразилии.
Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярная американская певица Мадонна провела концерт на пляже Копакабана в Бразилии. Выступление звезды собрало более 1,6 млн поклонников.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Выступление Мадонны собрало рекордное количество зрителей

Мадонна выступила на финальном концерте в рамках тура Celebration в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Концерт состоялся перед гостиницей Belmond Copacabana Palance и вход на него был свободен. По оценкам мэрии Рио, шоу посетили 1,6 миллиона человек. Это более чем в 10 раз выше предыдущего рекорда Мадонны – 130 000 человек в парижском парке Со в 1987 году.

Официальный сайт Мадонны называет это шоу самым большим за всю ее 40-летнюю карьеру.

Пожарные распыляли воду во время выступления, когда температура превышала 30°C, чтобы немного охладить поклонников звезды, а также раздавали бесплатную питьевую воду.

Рекордный концерт Мадонны
Выступление Мадонны в Бразилии. Фото: Reuters

Хотя ежегодные новогодние концерты на пляже Копакабана собирают большие толпы, Мадонна установила настоящий рекорд среди других исполнителей и это шоу вошло в историю. Звезда превзошла даже легендарных The Rolling Stones.

Мадонна установила рекорд
Американская певица Мадонна. Фото: Reuters
Мадонна собрала более 1,6 млн зрителей
Американская певица Мадонна. Фото: Reuters
Мадонна произвела фурор в Бразилии
Американская певица Мадонна. Фото: Reuters

Во время концерта звезда исполнила множество хитов, среди которых "Like A Virgin", "Like A Prayer" и "Into The Groove". В шоу приняли участие бразильские поп-артисты Анита и Пабло Виттар, а также молодые музыканты из школ самбы.

Напомним, Мадонна оценила картины сына. А раньше Мадонна устроила вечеринку со звездой "Оппенгеймера".

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Бразилия
Мадонна
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