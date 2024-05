Мадонна установила рекорд в Бразилии.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Популярная американская певица Мадонна провела концерт на пляже Копакабана в Бразилии. Выступление звезды собрало более 1,6 млн поклонников.

Выступление Мадонны собрало рекордное количество зрителей

Мадонна выступила на финальном концерте в рамках тура Celebration в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Концерт состоялся перед гостиницей Belmond Copacabana Palance и вход на него был свободен. По оценкам мэрии Рио, шоу посетили 1,6 миллиона человек. Это более чем в 10 раз выше предыдущего рекорда Мадонны – 130 000 человек в парижском парке Со в 1987 году.

Официальный сайт Мадонны называет это шоу самым большим за всю ее 40-летнюю карьеру.

Пожарные распыляли воду во время выступления, когда температура превышала 30°C, чтобы немного охладить поклонников звезды, а также раздавали бесплатную питьевую воду.

Выступление Мадонны в Бразилии. Фото: Reuters

Хотя ежегодные новогодние концерты на пляже Копакабана собирают большие толпы, Мадонна установила настоящий рекорд среди других исполнителей и это шоу вошло в историю. Звезда превзошла даже легендарных The Rolling Stones.

Американская певица Мадонна. Фото: Reuters

Американская певица Мадонна. Фото: Reuters

Американская певица Мадонна. Фото: Reuters

Во время концерта звезда исполнила множество хитов, среди которых "Like A Virgin", "Like A Prayer" и "Into The Groove". В шоу приняли участие бразильские поп-артисты Анита и Пабло Виттар, а также молодые музыканты из школ самбы.

