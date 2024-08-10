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Мадонна засвітила пружні сідниці напередодні 66-го дня народження

10 серпня 2024 07:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мадонна засвітила пружні сідниці напередодні 66-го дня народження
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мадонна у святковому настрої позувала напередодні свого дня народження. 65-річна ікона поп-музики, якій 16 серпня виповниться 66 років, засвітила також свій подарунок від друзів.

Відповідний допис з'явився у Instagram зірки.

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Артистка позувала з ретро-фото, на якому вона зображена в юному віці в оточенні друзів, на іншому знімку вона демонструє підтягнуті сідниці у корсеті.

 

Співачка Мадонна вразила відвертим фото
Співачка Мадонна вразила відвертим фото. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

65-річна ікона поп-музики була терміново доставлена ​​в лікарню в червні 2023 року після того, як постраждала від серйозної бактеріальної інфекції. Співачку доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували, а пізніше вона розповіла, що була введена в медикаментозну кому, оскільки мала легеневу та ниркову недостатність.

Спочатку тур артистки мав розпочатися 15 липня 2023 року у Ванкувері, Канада, але був відкладений і перенесений. 24 червня у неї стався гострий септичний шок, і рятувальникам вдалося повернути її до життя за допомогою Наркану.

Нагадаємо, актор Шон Пенн пригадав шлюб з Мадонною. А раніше ми писали, що син Мадонни розповів, де бере гроші на доросле життя.

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