Не вистачає на їжу — син Мадонни розповів про самостійне життя

Співачка Мадонна з сином Давідом Банда. Фото: instagram.com/madonna/

Син Мадонни, Девід Банда, розповів, що він живе скромним життям у Нью-Йорку. Він спокійно ставиться до самостійного побуту: від продажу уроків гри на гітарі та закінчуючи пошуком їжі через брак грошей.

Про це пише Daily Mail.

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18-річний музикант, який зустрічається із моделлю Марією Атуестою, переїхав із дому своєї матері та зараз живе в Бронксі. Говорячи про плюси та мінуси самостійного життя, Банда висловився: "Мені це подобається. Я не сам, у мене є моя дівчина. Але мені це подобається. Приємно відчувати, що зараз о дев’ятій вечора, я голодний і розумію, що в мене не вистачає грошей, щоб знайти їжу та прибрати сміття. Весело бути молодим".

Співачка Мадонна з сином Давід Бандою. Фото: instagram.com/madonna/

Щоб заробити додаткові кошти, Девід, зокрема, дає уроки гри на гітарі в Інтернеті, а майбутні студенти можуть замовляти уроки з його головної сторінки в Instagram, яка наразі має майже 52 тисячі підписників.

Зокрема, гітарист приєднався до Мадонни, статок якої становить близько 600 мільйонів доларів, у її турі, який завершився у травні безкоштовним концертом у Ріо-де-Жанейро.

Він грав на гітарі на живих концертах. Ще у 2022 році співачка висловлювалася про Девіда під час виступу в The Tonight Show With Jimmy Fallon.

"Він зараз теж займається музикою", — сказала артистка.

Мадонна розповіла про погляди свого сина на моду.

"Він одягне будь-яке вбрання і буде виглядати розкішно. Це справді дратує. Він носить мій одяг і виглядає в ньому краще", — розповіла Мадонна.

Під час розмови з британським Vogue у 2019 році вона також сказала про Банду: "Він той, із ким у мене найбільше спільного. У нього більше моєї ДНК, ніж у будь-кого з моїх дітей".

Раніше Мадонна висловилася про родину:

"Я вважаю, чого мої діти найбільше навчилися цього року під час репетицій і виступів: якщо ти хочеш йти за своїми мріями, тобі потрібно наполегливо працювати для них. І якщо всі вони виберуть щось інше пізніше в житті, вони ніколи не забудуть цей рік крові, поту та сліз. Я також", — сказала зірка.

Крім Банди, Мадонна є матір'ю 27-річної Лурдес Леоне, яку вона народила від Карлоса Леоне, а також 23-річного сина Рокко, якого вона виховує від шлюбу з Гаєм Річі.

Вона також усиновила Девіда, Мерсі і близнюків Стеллу та Естер.

Згідно з The Sun, Банда також підтвердив, що у його матері новий роман під час прямого ефіру в Instagram, але не назвав таємничого чоловіка, з яким вона зустрічається.

Нагадаємо, Шон Пенн зізнався, чи застосовував насилля до Мадонни.