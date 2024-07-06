Мадонна показала фото відвертих розваг із молодшим прихильником
Співачка Мадонна показала серію світлин зі святкування Дня Незалежності США. Зірка веселилася з друзями та подякувала Богу за те що жива.
Відповідний допис артистка виклала у своєму Instagram.
Мадонна подякувала, що вижила рік тому
Зірка запостила низку відвертих фотографій, на яких видно, як вона проводить час з таємничим чоловіком — який пізніше торкнувся її декольте. Вона також продемонструвала свій макіяж та вразила пишною червоною сукнею. Вона написала: "З 4 липня! Рік тому, коли я щойно повернувся додому з лікарні після хвороби, яка загрожувала життю, я ледве могла стояти на задньому дворі, тримаючи в руках один бенгальський вогонь. Я чудесним чином одужала і провела дивовижний рік. Дякую, Боже. Життя прекрасне!".
65-річна ікона поп-музики була терміново доставлена в лікарню в червні 2023 року після того як постраждала від серйозної бактеріальної інфекції. Співачку доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували, а пізніше вона розповіла, що була введена в медикаментозну кому, оскільки мала легеневу та ниркову недостатність.
Спочатку тур артистки мав розпочатися 15 липня 2023 року у Ванкувері, Канада, але був відкладений і перенесений на три місяці після того, як наприкінці червня у поп-ікони розвинулась "серйозна бактеріальна інфекція", яка призвела до багатоденного перебування в відділення інтенсивної терапії.
Під час попереднього туру в Брукліні вона пожартувала, що їй довелося "мало не померти, щоб зібрати всіх своїх дітей в одній кімнаті". Зірка має 27-річну доньку Лурдес від свого колишнього бойфренда і фітнес-тренера Карлоса Леоне, а 23-річного сина Рокко від колишнього чоловіка, режисера Гайя Річі.
Пізніше Мадонна усиновила сина Девіда Банду; дочку Чіфундо "Мерсі" Джеймс; і дочок-близнючок Стеллу і Естер. За даними Radar Online, 24 червня у неї стався гострий септичний шок, і, як повідомляється, рятувальникам вдалося повернути її до життя за допомогою Наркану.
Нагадаємо, Мадонна закрутила роман із боксером. А раніше дочка Мадонни знялась у звабливій фотосесії.
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