Мадонна засветила упругие ягодицы в канун 66-го дня рождения

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна в праздничном настроении позировала в канун своего дня рождения. 65-летняя икона поп-музыки, которой 16 августа исполнится 66 лет, засветиа свой подарок от друзей.

Сответствующий пост появился в Instagram звезды.

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Артистка позировала с ретро-фото, на котором она изображена в юном возрасте в окружении друзей, на другом снимке она демонстрирует подтянутые ягодицы в корсете.

Певица Мадонна поразила откровенным фото. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

65-летняя икона поп-музыки была срочно доставлена ​​в больницу в июне 2023 года после того, как пострадала от серьезной бактериальной инфекции. Певицу доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали, а позже она рассказала, что была введена в медикаментозную кому, поскольку имела легочную и почечную недостаточность.

Первоначально тур артистки должен был начаться 15 июля 2023 года в Ванкувере, Канада, но был отложен и перенесен. 24 июня у нее произошел острый септический шок и спасателям удалось вернуть ее к жизни с помощью Наркана.

Напомним, актер Шон Пенн вспомнил брак с Мадонной. А раньше мы писали, что сын Мадонны рассказал, где берет деньги на взрослую жизнь.