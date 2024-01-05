Маєтки Джорджа Клуні і Девіда Бекхема постраждали через шторм у Англії
Джордж Клуні та Девід Бекхем були серед знаменитостей, чиї маєтки постраждали від шторму Хенк у Британії, який спричинив руйнівні повені. Негода і досі продовжує спричиняти хаос.
Про це пише Daily Mail.
Будинок клуні показали з дрону
Через шторм "Хенк", який зараз затоплює деякі райони Англії, сотні людей були евакуйовані, а залізничні лінії заблоковані.
Фотографії з дрону показали, як будинок Джорджа та Амаль Клуні затопило паводковою водою. Їхній маєток вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів в графстві Беркшир на березі річки Темзи досить сильно затопило, особливо територію біля будинку.
Родина Клуні купила цей будинок 17-го століття у 2014 році незабаром після весілля.
Бекхем показав руйнування
Девід і Вікторія Бекхеми також постраждали від руйнівного шторму, сильний вітер пошкодив їх маєток Котсуолдс.
Девід показав майже вирване дерево біля будинку у сторіс і написав, що і досі не може прийти до тями після страшної негоди.
Девід і Вікторія купили цей родинний будинок у грудні 2016 року за більш ніж шість мільйонів фунтів стерлінгів.
На території є сауна, глибокий басейн, футбольне поле, тренажерний зал і намет для барбекю.
Нагадаємо, Джордж Клуні виховує дітей, лякаючи їх Сантою.
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