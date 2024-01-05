Маєтки Джорджа Клуні і Девіда Бекхема постраждали через шторм у Англії

Маєток Бекхемів Котсуолдс. Фото: SWNS

Джордж Клуні та Девід Бекхем були серед знаменитостей, чиї маєтки постраждали від шторму Хенк у Британії, який спричинив руйнівні повені. Негода і досі продовжує спричиняти хаос.

Про це пише Daily Mail.

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Будинок клуні показали з дрону

Через шторм "Хенк", який зараз затоплює деякі райони Англії, сотні людей були евакуйовані, а залізничні лінії заблоковані.

Фотографії з дрону показали, як будинок Джорджа та Амаль Клуні затопило паводковою водою. Їхній маєток вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів в графстві Беркшир на березі річки Темзи досить сильно затопило, особливо територію біля будинку.

Затоплений маєток Джорджа Клуні. Фото: Daily Mail

Затоплений маєток Джорджа Клуні. Фото: Daily Mail

Затоплений маєток Джорджа Клуні. Фото: Daily Mail

Родина Клуні купила цей будинок 17-го століття у 2014 році незабаром після весілля.

Бекхем показав руйнування

Девід і Вікторія Бекхеми також постраждали від руйнівного шторму, сильний вітер пошкодив їх маєток Котсуолдс.

Девід показав майже вирване дерево біля будинку у сторіс і написав, що і досі не може прийти до тями після страшної негоди.

Пошкодження на подвір'ї Девіда Бекхема. Фото: instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія купили цей родинний будинок у грудні 2016 року за більш ніж шість мільйонів фунтів стерлінгів.

На території є сауна, глибокий басейн, футбольне поле, тренажерний зал і намет для барбекю.

Нагадаємо, Джордж Клуні виховує дітей, лякаючи їх Сантою.

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