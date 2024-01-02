Вікторія Бекхем показала дочку-модницю у вишуканій сукні
Донька Бекхемів, 12-річна Гарпер, позувала разом зі своєю мамою Вікторією, одягнувши стильну чорну максі-сукню для святкування Нового року в колі сім'ї. Дівчинка з юних років демонструє відмінне почуття моди.
Про це пише Daily Mail.
Харпер Бекхем пішла стопами своєї мами
Дівчина приміряла вузьку вечірню сукню темного кольору. ЇЇ мама, Вікторія, продемонструвала свою неймовірну фігуру в смарагдово-зеленій трикотажній сукні за 1450 фунтів стерлінгів із власної колекції. Гарпер також позувала з батьком Девідом.
Вікторія Бекхем зізнался, що була аутсайдером у школі.
"Я ніколи не вписувалася в соціальне життя. Я пам’ятаю, як з мене психологічно знущалися, фізично, буквально штовхали. Я завжди кажу моїй доньці: "Якщо ти бачиш маленьку дівчинку, яка сидить сама на дитячому майданчику, такою була твоя мама. Підійди і поговори з тією дівчинкою". Усе моє шкільне життя було нещастям, абсолютним нещастям. Діти можуть бути жахливими. Я б ніколи, ніколи не дозволила моїм дітям поводитися з кимось так. Я знаю, що всі думають, що їхні діти ангели, але мої діти справді дуже добрі. Це найголовніше, чи не так?", — розповіла Вікторія.
Правила в будинку Бекхемів прості: "Наполегливо працюй. Будь добрим. Будь вихованим. Важливо встановити зоровий контакт. Будьте ввічливими, тисніть один одному руки, подібні речі. Ми обоє суворі батьки, але не хочемо їх надто душити. Я все ще перевіряю 12-річну дочку Харпер, коли вона у ліжку. Ми всі говоримо "Я тебе кохаю" перед польотом. З тієї хвилини, як ти дізнаєшся, що вагітна, ти хвилюєшся".
Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.
Раніше Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка.
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