Вікторія Бекхем показала дочку-модницю у вишуканій сукні

Вікторія Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Донька Бекхемів, 12-річна Гарпер, позувала разом зі своєю мамою Вікторією, одягнувши стильну чорну максі-сукню для святкування Нового року в колі сім'ї. Дівчинка з юних років демонструє відмінне почуття моди.

Про це пише Daily Mail.

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Дівчина приміряла вузьку вечірню сукню темного кольору. ЇЇ мама, Вікторія, продемонструвала свою неймовірну фігуру в смарагдово-зеленій трикотажній сукні за 1450 фунтів стерлінгів із власної колекції. Гарпер також позувала з батьком Девідом.

Вікторія Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем зізнался, що була аутсайдером у школі.

"Я ніколи не вписувалася в соціальне життя. Я пам’ятаю, як з мене психологічно знущалися, фізично, буквально штовхали. Я завжди кажу моїй доньці: "Якщо ти бачиш маленьку дівчинку, яка сидить сама на дитячому майданчику, такою була твоя мама. Підійди і поговори з тією дівчинкою". Усе моє шкільне життя було нещастям, абсолютним нещастям. Діти можуть бути жахливими. Я б ніколи, ніколи не дозволила моїм дітям поводитися з кимось так. Я знаю, що всі думають, що їхні діти ангели, але мої діти справді дуже добрі. Це найголовніше, чи не так?", — розповіла Вікторія.

Правила в будинку Бекхемів прості: "Наполегливо працюй. Будь добрим. Будь вихованим. Важливо встановити зоровий контакт. Будьте ввічливими, тисніть один одному руки, подібні речі. Ми обоє суворі батьки, але не хочемо їх надто душити. Я все ще перевіряю 12-річну дочку Харпер, коли вона у ліжку. Ми всі говоримо "Я тебе кохаю" перед польотом. З тієї хвилини, як ти дізнаєшся, що вагітна, ти хвилюєшся".

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.

Раніше Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка.