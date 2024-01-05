Особняки Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии
Джордж Клуни и Дэвид Бекхэм были среди знаменитостей, чьи особняки пострадали от шторма Хэнк в Британии, повлекшем за собой разрушительные наводнения. Непогода до сих пор продолжает вызывать хаос.
Об этом пишет Daily Mail.
Дом Клуни показали с дрона
Из-за шторма "Хенк", который сейчас затапливает некоторые районы Англии, сотни людей были эвакуированы, а железнодорожные линии заблокированы.
Фотографии с дрона показали, как дом Джорджа и Амаль Клуни затопило паводковой водой. Их имение стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в графстве Беркшир на берегу реки Темзы довольно сильно затопило, особенно территорию у дома.
Семья Клуни купила это здание 17-го века в 2014 году вскоре после свадьбы.
Бекхэм показал разрушение
Дэвид и Виктория Бекхэмы также пострадали от разрушительного шторма, сильный ветер повредил их имение Котсуолдс.
Дэвид показал почти вырванное дерево у дома в сторис и написал, что до сих пор не может прийти в себя после страшной непогоды.
Дэвид и Виктория купили этот семейный дом в декабре 2016 года за более чем шесть миллионов фунтов стерлингов.
На территории есть сауна, глубокий бассейн, футбольное поле, тренажерный зал и палатка для барбекю.
Напомним, Джордж Клуни воспитывает детей, пугая их Сантой.
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