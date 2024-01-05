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Особняки Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии

5 января 2024 22:39
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Особняки Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии
Имение Бекхэмов Котсуолдс. Фото: SWNS
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Джордж Клуни и Дэвид Бекхэм были среди знаменитостей, чьи особняки пострадали от шторма Хэнк в Британии, повлекшем за собой разрушительные наводнения. Непогода до сих пор продолжает вызывать хаос.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дом Клуни показали с дрона

Из-за шторма "Хенк", который сейчас затапливает некоторые районы Англии, сотни людей были эвакуированы, а железнодорожные линии заблокированы.

Фотографии с дрона показали, как дом Джорджа и Амаль Клуни затопило паводковой водой. Их имение стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в графстве Беркшир на берегу реки Темзы довольно сильно затопило, особенно территорию у дома.

 

Затопленное поместье Джорджа Клуни. Фото: Daily Mail
Затопленное поместье Джорджа Клуни. Фото: Daily Mail
Затопленное поместье Джорджа Клуни. Фото: Daily Mail

Семья Клуни купила это здание 17-го века в 2014 году вскоре после свадьбы.

Бекхэм показал разрушение

Дэвид и Виктория Бекхэмы также пострадали от разрушительного шторма, сильный ветер повредил их имение Котсуолдс.

Дэвид показал почти вырванное дерево у дома в сторис и написал, что до сих пор не может прийти в себя после страшной непогоды.

 

Повреждения во дворе Дэвида Бекхэма. Фото: instagram.com/davidbeckham

Дэвид и Виктория купили этот семейный дом в декабре 2016 года за более чем шесть миллионов фунтов стерлингов.

На территории есть сауна, глубокий бассейн, футбольное поле, тренажерный зал и палатка для барбекю.

Напомним, Джордж Клуни воспитывает детей, пугая их Сантой.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм показала дочь-модницу в изысканном платье.

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