Особняк, в котором жили Джоли и Питт, продадут на аукционе

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Google

Бывшее имение голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане (США) продадут на аукционе уже в следующем месяце. Сами знаменитости к этому соглашению отношения не имеют.

Об этом сообщает издание New York Post.

Читайте также:

Звездный дом на продажу

На тот момент еще звездная пара (развелись в 2016-м) приобрела дом, в котором снималась одна из сцен фильма "Мистер и миссис Смит" в 2007 году за 3,4 млн долларов. Позже, в 2019-м, бывшие супруги продали особняк за 6,5 млн долларов.

Новые хозяева дома во французском квартале Нового Орлеана также вскоре продали его уже за три миллиона долларов. В разные годы имением владели миллиардер Пол Аллен и звукорежиссер Козимо Матасса.

Бывший дом Питта и Джоли. Фото: New York Post

Нынешние владельцы особняка, который можно было увидеть также в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона" (в нем тоже снимался Питт) и "12 лет рабства", рассчитывают продать его не менее, чем за 5,35 млн долларов.

Дом в парижском стиле был построен в 1830-х годах. В особняке семь спален, пять ванных комнат, два туалета и несколько балконов, а также гостевое крыло, внутренний двор с бассейном, кухня, тренажерный зал и лифт.

Вид из бывшего дома Питта и Джоли. Фото: New York Post

Его интерьер украшен деревянными полами, стенами с венецианской штукатуркой, каминами с мраморной облицовкой, лепниной и винтовой лестницей.

Бывший дом Питта и Джоли. Фото: New York Post

Напомним, ранее мы писали, планирует ли Брэд Питт свадьбу с молодой избранницей. Также мы рассказывали, что одна из дочерей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца.