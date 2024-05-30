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Кім Кардаш'ян у прозорій спідниці не впізнати на сторінках китайського Vogue

30 травня 2024 11:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян у прозорій спідниці не впізнати на сторінках китайського Vogue
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Мільярдерка Кім Кардаш’ян не впізнати в авангардній фотосесії. 43-річна засновниця SKIMS з’явилася на трьох обкладинках Vogue China.

Про це йдеться у соціальній мережі видання.

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Фотосесія була знята відомим фотографом Хуан Цзяці. В одному з найсміливіших на Кім була прозора спідниця нюдового кольору з чорним пір’ям. В іншому образі Кім приміряла масивний чорний шовковий жакет із великими підплічниками та легінси в тон. На іншій з обкладинок Кім була в головному уборі з синіми квітами.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

43-річна бізнес-леді та медійна персона завжди докладала свідомих зусиль, щоб підтримати нові таланти у своїх численних комерційних і творчих починаннях.

"Мені подобається працювати з людьми, з якими можна мати довгі стосунки. Я вважаю, що це також добре, коли...навколо є творчі люди, які відчувають, що вони пройшли певний шлях і були зі мною, можливо, п’ять років, і хочуть дослідити щось інше", — сказала зірка.

Коли її запитують про її погляд на вплив стандартів соціальних медіа на психічне здоров’я та самооцінку молоді, Кім говорить прямолінійно: "Коли я заходжу в соцмережі, я просто думаю, що кожен представляє глянець як версію себе. На кого б я не дивилася...Instagram — це журнал для кожного про те, що вони хочуть показати світові, і про те, як вони бачать найкращу версією себе. У цьому немає нічого поганого".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знялась для глянцю в образі гейші. А раніше ми писали, що модель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала у Парижі.

Кім Кардашян
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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