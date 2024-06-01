Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Емілі Ратаковські у крихітному бікіні прогулялася центром Нью-Йорка arrow

Емілі Ратаковські у крихітному бікіні прогулялася центром Нью-Йорка

1 червня 2024 12:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Емілі Ратаковські у крихітному бікіні прогулялася центром Нью-Йорка
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Емілі Ратаковскі продемонструвала відвертий образ посеред Нью-Йорка. 32-річна зірка приміряла одне зі своїх бікіні марки Inamorata.

Фото опублікувала у соцмережі.

Читайте також:

Емілі Ратаковські оголилась у мегаполісі

У мегаполісі красуня прогулялася у яскравому помаранчево-білому бікіні. Ратаковскі вийшла на вулиці міста у яскраво-червоних кросівках з білою окантовкою і шкарпетках до щиколотки. Шанувальники моделі, особливо чоловіки, були в захваті від фото.

 

Модель Емілі Ратаковські у Нью-Йорку
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські у центрі Нью-Йорку
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські у мегаполісі
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські у Нью-Йорку
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

"Уявіть собі, що випадково проїдете цією вулицею в четвер і побачите Емілі Ратаковські".

"Надзвичайні новини: історичний затор, спричинений богинею, яка йшла вулицею", — коментують прихильники.

Раніше Емілі розповіла про те, що полюбляла ходити у відвертих образах із дитинства. Та наслідки були сумними. Зірка пригадала, як вчителька середньої школи одного разу зірвала з неї бюстгальтер і як кастинг-директор зауважив їй, коли вона була підлітком, що вона виглядає розпусною.

30-річна Емілі ділиться відвертими подробицями у своїй книзі "Моє тіло", розмірковуючи про те, як дорослі відчували себе комфортно, роблячи жорсткі коментарі, навіть коли вона була неповнолітньою — і як незабаром вона помітила зацікавлену увагу чоловіків.

Нагадаємо, наречений Кейт Мосс влаштував їй фотосесію у відомому журналі. А раніше експерт розповів, чому зірки оголилися на Балі інституту костюмів.  

Нью-Йорк
зірки
фотосесія
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей