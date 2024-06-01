Емілі Ратаковські у крихітному бікіні прогулялася центром Нью-Йорка

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковскі продемонструвала відвертий образ посеред Нью-Йорка. 32-річна зірка приміряла одне зі своїх бікіні марки Inamorata.

Фото опублікувала у соцмережі.

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У мегаполісі красуня прогулялася у яскравому помаранчево-білому бікіні. Ратаковскі вийшла на вулиці міста у яскраво-червоних кросівках з білою окантовкою і шкарпетках до щиколотки. Шанувальники моделі, особливо чоловіки, були в захваті від фото.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

"Уявіть собі, що випадково проїдете цією вулицею в четвер і побачите Емілі Ратаковські".

"Надзвичайні новини: історичний затор, спричинений богинею, яка йшла вулицею", — коментують прихильники.

Раніше Емілі розповіла про те, що полюбляла ходити у відвертих образах із дитинства. Та наслідки були сумними. Зірка пригадала, як вчителька середньої школи одного разу зірвала з неї бюстгальтер і як кастинг-директор зауважив їй, коли вона була підлітком, що вона виглядає розпусною.

30-річна Емілі ділиться відвертими подробицями у своїй книзі "Моє тіло", розмірковуючи про те, як дорослі відчували себе комфортно, роблячи жорсткі коментарі, навіть коли вона була неповнолітньою — і як незабаром вона помітила зацікавлену увагу чоловіків.

Нагадаємо, наречений Кейт Мосс влаштував їй фотосесію у відомому журналі. А раніше експерт розповів, чому зірки оголилися на Балі інституту костюмів.