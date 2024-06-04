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Майли Сайрус в мини и сетке на голое тело снялась в откровенной фотосессии

4 июня 2024 06:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Майли Сайрус в мини и сетке на голое тело снялась в откровенной фотосессии
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Майли Сайрус появилась на обложке журнала W в необычном для себя образе. Красавица сказала, что ей кажется, что ее впервые восприняли всерьез на премии "Грэмми", хотя она строит карьеру уже 20 лет.

Об этом пишет журнал W.

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Сейчас Майли Сайрус 31 год, свою карьеру начала еще в детстве: первую роль она получила в 11 лет. Тогда она сыграла восьмилетней девочки Рути в трагикомедии Тима Бертона "Большая рыба", а в 13 лет прошла кастинг на роль Ханны Монтаны в Disney. Сначала на нее смотрели исключительно как на дочь кантри-певца Билли Рэя Сайруса. Сама Майли Сайрус говорит, что "наконец-то без тени сомнения получила уважение в индустрии".

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Майли Сайрус 5 февраля 2024 года получила свою первую в карьере статуэтку "Грэмми" в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение" за трек Flowers, вошедший в альбом Endless Summer Vacation.

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Майли Сайрус назвала свой опыт работы в Disney отличным и безопасным и напомнила, что большую часть своей жизни была на публике: "В детстве я очень много работала. Я не ходила на выпускные. Я не ходила на танцы. У меня не было такого большого социального опыта или времени для друзей".

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Кроме того, она заявила, что не думает о конкуренции между артистами. По словам Майли Сайрус, в последнее время она полностью вышла из привычного для публики образа: "У меня есть определенная часть личности — расширенная, полностью реализуемая версия себя, которую я использую как певица. Но есть и такой уровень моей жизни, который очень интимный, священный и секретный. Иногда я забываю говорить о вещах, которые являются обычной частью моей повседневной жизни, например, о переписке с Бейонсе".

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Также Майли Сайрус рассказала, что ведет исключительно трезвый образ жизни, а все тренировки проводит на каблуках — потому что на сцене она выступает так же: "Тренажерный зал выглядит очень круто, но потом я надеваю свои туфли Gucci цвета слоновой кости, потому что они напоминают мне о Мэрилин Монро. В основном я тренируюсь на каблуках".

 

Певица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Она сказала, что сейчас ей нравится быть взрослой: "У меня есть правило: я не смотрю ни вверх, ни вниз, ни на кого. Я просто смотрю, и это позволяет мне видеть мир таким, какой он на самом деле, а людей — такими, какие они есть. Я почти каждый день смотрю на себя в зеркало и говорю: "Я — женщина".

 

Певица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/
Певица Майли Сайрус. Фото: wmagazine.com/

 

Летом 2009 года, во время съемок мелодрамы "Последняя песня", Майли Сайрус начала встречаться с австралийским актером Лиамом Хэмсвортом. Эти отношения были нестабильны: они то сходились, то расходились, в мае 2012 года они были обручены, но развелись в сентябре 2013 года. В марте 2016 года они возобновили отношения и в октябре того же года обручились, а в декабре сыграли свадьбу. Брак продлился до 2019 года, на развод подал Лиам Хемсворт. Брачный процесс завершился в августе 2020 года.

Напомним, Эмили Ратаковски поразила соблазнительной фотосессией в центре мегаполиса. А Ким Кардашьян в прозрачной юбке снялась для Vogue.

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