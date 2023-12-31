Макс Барських оголосив дату концерту на біс у столичному "Палаці спорту"

Співак Макс Барських на грудневому концерті в Києві. Фото: менеджмент артиста

В перший день грудня співак Макс Барських презентував свій перший україномовний альбом "Зорепад" перед 10 тисячами глядачів в столичному "Палаці спорту". В лютому 2024-го артист поїде з шоу до Північної Америки, але весною відіграє концерт на біс в Києві. Макс вже оголосив дату.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста

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Концерт на біс Макса Барських в Києві

Новий альбом став для Барських квінтесенцією музичних пошуків та трансформацій за період довжиною майже у два роки.

"Все можливо, навіть в такі моменти, коли, здається, що все втрачено. Зовсім нещодавно я думав, що назавжди попрощався зі сценою, але в долі на кожного з нас є свій план. Я щасливий, що в мене є можливість обʼєднувати людей, надихати та бути корисним суспільству. Тому, чекаю кожного 17 травня на тому ж місці", — прокоментував концерт на біс в Києві Барських.

Як і попередній виступ Макса, концерт на біс матиме благодійний характер, кошти з якого будуть спрямовані на цільові потреби українських захисників.

Анонсуючи концерт, Барських зауважив, що відчуття Нового року з дитинства дарувало йому вкрай зухвалу впевненість, що незабаром життя позбавиться всього, що несе із собою сум. І в новому році залишаться лише дивовижні речі та сяйво, що вестимуть нас вперед сходами.

"Новий рік завжди був кращим, аніж попередній. Але війна вносить свої корективи…Кожен раз вона вміє здивувати ще потворнішою маскою. Війна несе страшний біль і позбавляє гарантій… Я не можу сказати, коли закінчиться війна, але я можу гарантувати нам з вами ще одну зустріч. І це знов буде про абсолютну любов та єднання", — підсумував Барських.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Макса Барських стала офіційним саундтреком фільму про злочини Росії в Україні. Також ми розповідали, що Макс Барських висловився про українізацію своєї творчості.