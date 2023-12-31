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Макс Барских объявил дату концерта на бис в столичном "Дворце спорта"

31 декабря 2023 12:11
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Стас Кожушко
Редактор
Макс Барских объявил дату концерта на бис в столичном "Дворце спорта"
Певец Макс Барских на декабрьском концерте в Киеве. Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В первый день декабря певец Макс Барских представил свой первый украиноязычный альбом "Зорепад" перед 10 тысячами зрителей в столичном "Дворце спорта". В феврале 2024-го артист поедет с шоу в Северную Америку, но весной отыграет концерт на бис в Киеве. Макс уже объявил дату.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста

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Новый альбом стал для Барских квинтэссенцией музыкальных поисков и трансформаций за период длиной почти в два года.

"Все возможно, даже в такие моменты, когда кажется, что все потеряно. Совсем недавно я думал, что навсегда попрощался со сценой, но у судьбы на каждого из нас есть свой план. Я счастлив, что у меня есть возможность объединять людей, вдохновлять и быть полезным обществу. Поэтому жду каждого 17 мая на том же месте", — прокомментировал концерт на бис в Киеве Барских.

Как и предыдущее выступление Макса, концерт на бис будет носить благотворительный характер, средства с которого будут направлены на целевые нужды украинских защитников.

Анонсируя концерт, Барских отметил, что ощущение Нового года с детства дарило ему крайне дерзкую уверенность, что вскоре жизнь избавится от всего, что унесет с собой грусть. И в новом году останутся только удивительные вещи и сияние, которые будут вести нас вперед по лестнице.

"Новый год всегда был лучше, чем предыдущий. Но война вносит свои коррективы... Каждый раз она умеет удивить еще более безобразной маской. Война несет страшную боль и лишает гарантий... Я не могу сказать, когда закончится война, но я могу гарантировать нам с вами еще одну встречу. И это снова будет об абсолютной любви и единении", — подытожил Барских.

Напомним, ранее мы писали, что песня Макса Барских стала официальным саундтреком фильма о преступлениях России в Украине. Также мы рассказывали, что Макс Барских высказался об украинизации своего творчества.

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