Співак Макс Барських випустив нову версію треку "Замало" — відео

Український співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Відомий український співак Макс Барських презентував акустичну версію танцювального треку "Замало". Хіт вже встиг зібрати більше мільйона переглядів.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Акустична версія "Замало"

Інструментальна версія треку "Замало" одразу полюбилася шанувальникам артиста і зібрала більше мільйона переглядів. Фани неодноразово просили Барських створити акустичну версію вже відомого хіта. Артист порадував аудиторію новим звучанням.

На цей трек Барських надихнула особиста історія переживань. Він співає про те, як важко в сучасному світі знайти взаємне кохання та зберегти стосунки.

Український співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

"Пісні народжуються крізь втому, сум, одвічний шум навколо. Вони лунають крізь тебе словами та музикою.

Люблю цей медитативний стан! Стан, коли приходить відчуття нової пісні. "Замало Acoustic" вже доступна скрізь, насолоджуйтесь", — написав артист.

Трек "Замало" вже доступний для прослуховування на всіх стрімінгових платформах.

Раніше Макс Барських презентував новий кліп та похизувався сталевим пресом. Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.