Певец Макс Барских выпустил новую версию трека "Мало"

Макс Барских порадовал поклонников акустической версией известного хита "Замало"
Известный украинский певец Макс Барских представил акустическую версию танцевального трека "Замало". Хит уже успел собрать более миллиона просмотров.
Видео было опубликовано на YouTube.
Акустическая версия "Замало"
Инструментальная версия трека "Замало" сразу полюбилась поклонникам артиста и собрала более миллиона просмотров. Фаны не раз просили Барских создать акустическую версию уже известного хита. Артист обрадовал аудиторию новым звучанием.
На этот трек Барских вдохновила личная история переживаний. Он поет о том, как трудно в современном мире обрести взаимную любовь и сохранить отношения.
"Песни рождаются сквозь усталость, печаль, извечный шум вокруг. Они раздаются сквозь тебя словами и музыкой. Люблю это медитативное состояние! Состояние, когда приходит ощущение новой песни. "Замало Acoustic" уже доступна везде, наслаждайтесь", — написал артист.
Трек "Замало" уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.
Ранее Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.
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