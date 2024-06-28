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Макс Барских порадовал поклонников акустической версией известного хита "Замало"

28 июня 2024 14:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певец Макс Барских выпустил новую версию трека "Мало"
Украинский певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Макс Барских представил акустическую версию танцевального трека "Замало". Хит уже успел собрать более миллиона просмотров.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Акустическая версия "Замало"

Инструментальная версия трека "Замало" сразу полюбилась поклонникам артиста и собрала более миллиона просмотров. Фаны не раз просили Барских создать акустическую версию уже известного хита. Артист обрадовал аудиторию новым звучанием.

На этот трек Барских вдохновила личная история переживаний. Он поет о том, как трудно в современном мире обрести взаимную любовь и сохранить отношения.

Барских выпустил новую версию песни "Мало"
Украинский певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

"Песни рождаются сквозь усталость, печаль, извечный шум вокруг. Они раздаются сквозь тебя словами и музыкой. Люблю это медитативное состояние! Состояние, когда приходит ощущение новой песни. "Замало Acoustic" уже доступна везде, наслаждайтесь", — написал артист.

Трек "Замало" уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.

Ранее Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.

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Макс Барских
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