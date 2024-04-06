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Макс Чмерковський влаштував запальні танці з вагітною дружиною

6 квітня 2024 10:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Макс Чмерковський влаштував запальні танці з вагітною дружиною
Танцівник Макс Чмерковський з дружиною. Фото: instagram.com/maksimc/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцівник Макс Чмерковський разом з дружиною Петрою Маргатройд очікують на появу третьої дитини. Пара порадувала фоловерів запальною хореографією.

Відповідний допис подружжя запостило у соціальній мережі.

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Макс та Петра чекають на хлопчика. Для подружжя це буде третій син, адже вони вже виховують 6-річного Шая та 9-місячного Ріо.

"Поїхали", – написали вони під відео.

 

Маргатройд повідомила Чмерковському про вагітність у FaceTime. Вона розповіла йому, що її нудило під час приготування двох пляшечок дитячої суміші. Потім Маргатройд заявила, що хоче "переїхати з Малібу та мати більше помешкання", і сказала чоловікові, що їм потрібна "додаткова спальня". Згодом танцівниця показала чоловікові тести на вагітність. Макс заявив, що дуже щасливий.

Танцівниця у підписі до свого посту сказала: "Мені знадобилася година, щоб набратися сміливості подзвонити йому…".

Раніше пара тривалий час не могла стати батьками. Минулого року у подружжя народився син після тривалого лікування.

Нагадаємо, Чмерковський розповів про стать майбутньої дитини. А Ребрик розповіла про ім'я доньки.

Максим Чмерковський
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зірки
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