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Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной супругой

6 апреля 2024 10:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной женой
Танцовщик Макс Чмерковский с супругой. Фото: instagram.com/maksimc/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцовщик Макс Чмерковский вместе с супругой Петрой Маргатройд ожидают появления третьего ребенка. Пара порадовала фолловеров зажигательной хореографией.

Соответствующий пост супруги опубликовали в социальной сети.

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Макс и Петра ждут мальчика. Для супругов это будет третий сын, они так же воспитывают 6-летнего Шая и 9-месячного Рио.

"Поехали", — написали они под видео.

 

Маргатройд сообщила Чмерковскому о беременности по FaceTime. Она рассказала ему, что ее тошнило во время приготовления двух бутылочек детской смеси. Затем Маргатройд заявила, что хочет "переехать из Малибу и иметь большую квартиру", и сказала супругу, что им нужна "дополнительная спальня". Впоследствии танцовщица показала мужу тесты на беременность. Макс заявил, что очень счастлив.

Танцовщица в подписи к своему посту сказала: "Мне понадобился час, чтобы набраться смелости позвонить ему…".

Раньше пара долгое время не могла стать родителями. В прошлом году у супругов родился сын после продолжительного лечения.

Напомним, Чмерковский рассказал о поле будущего ребенка. А Ребрик рассказала об имени дочери.

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