Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной женой

Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной супругой
Танцовщик Макс Чмерковский вместе с супругой Петрой Маргатройд ожидают появления третьего ребенка. Пара порадовала фолловеров зажигательной хореографией.
Соответствующий пост супруги опубликовали в социальной сети.
Чмерковский с супругой поразили сальсой
Макс и Петра ждут мальчика. Для супругов это будет третий сын, они так же воспитывают 6-летнего Шая и 9-месячного Рио.
"Поехали", — написали они под видео.
Маргатройд сообщила Чмерковскому о беременности по FaceTime. Она рассказала ему, что ее тошнило во время приготовления двух бутылочек детской смеси. Затем Маргатройд заявила, что хочет "переехать из Малибу и иметь большую квартиру", и сказала супругу, что им нужна "дополнительная спальня". Впоследствии танцовщица показала мужу тесты на беременность. Макс заявил, что очень счастлив.
Танцовщица в подписи к своему посту сказала: "Мне понадобился час, чтобы набраться смелости позвонить ему…".
Раньше пара долгое время не могла стать родителями. В прошлом году у супругов родился сын после продолжительного лечения.
Напомним, Чмерковский рассказал о поле будущего ребенка. А Ребрик рассказала об имени дочери.
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