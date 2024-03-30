Сын Елены Кравец довел ее до слез своим признанием.

Сын Иван юмористки Елены Кравец. Фото: стоп-кадр подкаста "Дома поговорим"

Звезда "Квартала" Елена Кравец расплакалась после слов своего сына. 7-летний Иван умилил мать признанием, что не знает, что такое жизнь без войны.

Об этом он рассказал во время подкаста "Дома поговорим".

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Украинская актриса и юмористка Елена Кравец снялась в своем подкасте "Дома поговорим" со старшей дочерью Марией и младшим сыном Иваном. 7-летний мальчик шокировал их признанием, что он не знает жизни без войны. Он ведь родился в Украине, которая уже боролась с россиянами.

"Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", — сказал Иван.

Актриса Елена Кравец плачет. Фото: стоп-кадр подкаста "Дома поговорим"

Елена Кравец растрогалась и, вероятно, только в тот момент осознала, насколько ее сын прав.

"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ваньок, ты очень меня умилил", — поделилась чувствами звезда.

К слову, актриса припомнила еще один день, когда сын шокировал ее взрослым пониманием ситуации. Во время российской атаки он сказал ей: "Мам, не говори, молись".

Актриса Елена Кравец и ее сын Иван. Фото: стоп-кадр подкаста "Дома поговорим"

Напомним, сеть взорвалась шуткой певца Кузьмы Скрябина о "95 квартале". Также актриса Елена Кравец рассказывала о своей первой любви.