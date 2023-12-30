Маленький син українського музиканта впав у кому через видалення зубів

Музикант Віктор Пашник. Фото: facebook.com/V.Pashnyk

Український музикант Віктор Пашник повідомив, що його 5-річний син впав у кому. Причиною цього лиха стало видалення молочних зубів.

Артист розповів сумну історію у Facebook.

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Музикант Віктор Пашник, який відомий своєю творчістю на заході України, розповів страшну історію. 21 добу його син знаходиться у комі. Йому констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів.

"Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до стоматологічної клініки, щоб видалити два молочні зубчики…" — розповів артист.

Лікарі запропонували їм провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією. У день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути на неї спеціальну маску.

Віктор Пашник з дружиною та сином. Фото: facebook.com/V.Pashnyk

Лікарка-анестезіолог силоміць одягала синові маску, хоча дитина продовжувала пручатися.

"Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор лікарні, який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити", — розповів Віктор Пашник.

Дитину перевели у реанімаційне відділення лікарні у Львові. Ситуація була критична, і син перебував у важкому стані. Причиною стало те, що під час стоматологічної операції в дитини була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини.

За словами лікарів, мозок хлопчика мертвий і його життя підтримують лише апарати. З кожним днем дитині стає гірше. Лікарі не дають надії на відновлення.

Син Віктора Пашника. Фото: facebook.com/V.Pashnyk

Була порушена кримінальна справа щодо неналежного надання дитині Віктора Пашника медичної допомоги в певній стоматологічній лікарні, нині проводиться досудове розслідування.

"Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був в комі без шансів на життя. Коли заходимо в реанімацію і бачимо це безпомічне

маленьке тільце… яке ще тримається за життя, що висить на волосинці,… наше життя зупиняється… І серце розривається, що ми безпорадні допомогти нашому Сонечку…" — написав артист.

Раніше дружина Віктора Павліка переживає особисту трагедію.

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