Маленький сын украинского музыканта впал в кому из-за удаления зубов

Музыкант Виктор Пашник. Фото: facebook.com/V.Pashnyk

Украинский музыкант Виктор Пашник сообщил, что его 5-летний сын впал в кому. Причиной этого бедствия стало удаление молочных зубов.

Артист рассказал печальную историю в Facebook.

Читайте также:

У сына Виктора Пашника диагностировали смерть мозга

Музыкант Виктор Пашник, известный своим творчеством на западе Украины, рассказал страшную историю. 21 день его сын находится в коме. Ему констатировали смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов.

"Наша с женой жизнь разделилась на до и после того злосчастного дня, 8 декабря, когда жена Марианна с сыном Велесом пошли в стоматологическую клинику, чтобы удалить два молочных зубчика…" — рассказал артист.

Врачи предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией. В день операции ребенок очень протестовал и не давал надеть на него специальную маску.

Виктор Пашник с женой и сыном. Фото: facebook.com/V.Pashnyk

Врач-анестезиолог насильно одевала сыну маску, хотя ребенок продолжал сопротивляться.

"Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску, после чего он заснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали сходиться медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. К жене вышел медицинский директор больницы, который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить", — рассказал Виктор Пашник.

Ребенка перевели в реанимационное отделение больницы во Львове. Ситуация была критической и сын находился в тяжелом состоянии. Причиной стало то, что во время стоматологической операции у ребенка была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные методы, что привело к тяжелому состоянию ребенка.

По словам врачей, мозг мальчика мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. С каждым днем ребенку становится хуже. Врачи не дают надежды на восстановление.

Сын Виктора Пашника. Фото: facebook.com/V.Pashnyk

Было возбуждено уголовное дело по поводу ненадлежащего предоставления ребенку Виктора Пашника медицинской помощи в определенной стоматологической больнице, сейчас проводится досудебное расследование.

"Для нас до сих пор не понятно, что нужно было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь. Когда заходим в реанимацию и видим это беспомощное маленькое тельце… которое еще держится за висящую на волоске жизнь… наша жизнь останавливается… И сердце разрывается, что мы беспомощны помочь нашему Солнышку…" — написал артист.

Ранее супруга Виктора Павлика переживает личную трагедию.

Напомним, Женя Кот признался, как трудно было забеременеть его жене.