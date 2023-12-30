Маленький сын украинского музыканта впал в кому из-за удаления зубов
Украинский музыкант Виктор Пашник сообщил, что его 5-летний сын впал в кому. Причиной этого бедствия стало удаление молочных зубов.
Артист рассказал печальную историю в Facebook.
У сына Виктора Пашника диагностировали смерть мозга
Музыкант Виктор Пашник, известный своим творчеством на западе Украины, рассказал страшную историю. 21 день его сын находится в коме. Ему констатировали смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов.
"Наша с женой жизнь разделилась на до и после того злосчастного дня, 8 декабря, когда жена Марианна с сыном Велесом пошли в стоматологическую клинику, чтобы удалить два молочных зубчика…" — рассказал артист.
Врачи предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией. В день операции ребенок очень протестовал и не давал надеть на него специальную маску.
Врач-анестезиолог насильно одевала сыну маску, хотя ребенок продолжал сопротивляться.
"Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску, после чего он заснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали сходиться медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. К жене вышел медицинский директор больницы, который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить", — рассказал Виктор Пашник.
Ребенка перевели в реанимационное отделение больницы во Львове. Ситуация была критической и сын находился в тяжелом состоянии. Причиной стало то, что во время стоматологической операции у ребенка была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные методы, что привело к тяжелому состоянию ребенка.
По словам врачей, мозг мальчика мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. С каждым днем ребенку становится хуже. Врачи не дают надежды на восстановление.
Было возбуждено уголовное дело по поводу ненадлежащего предоставления ребенку Виктора Пашника медицинской помощи в определенной стоматологической больнице, сейчас проводится досудебное расследование.
"Для нас до сих пор не понятно, что нужно было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь. Когда заходим в реанимацию и видим это беспомощное маленькое тельце… которое еще держится за висящую на волоске жизнь… наша жизнь останавливается… И сердце разрывается, что мы беспомощны помочь нашему Солнышку…" — написал артист.
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