Мама Ілона Маска у пір'ї прикрасила обкладинку глянцю

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама Ілона Маска, модель Мей Маск, прикрасила обкладинку видання Tatler. Модель позує на тлі Забороненого міста, імператорського палацового комплексу у центрі Пекіна, Китай.

Фото Мей поділилася у своєму Instagram.

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Модель приміряла кілька яскравих образів, серед яких вечірні сукні та пір'я. З 15 років Мей Маск знімалася в рекламних кампаніях та модних журналах. У своєму поважному віці вона все ще працює перед камерою, тому догляд за шкірою є величезним пріоритетом.

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

"Мені завжди доводилося доглядати за своєю шкірою...Всім теж раджу, інакше ви почнете дивитися в дзеркало і не будете любити себе. А ми не можемо цього допустити", — коментує Мей.

Мама Ілона Маска приділяє увагу захисту шкіри від шкідливого впливу сонця. Але найголовніша порада Маска — "тримайся подалі від сонця". Тому рекомендує отримувати щоденну дозу вітаміну D через їжу та харчові добавки.

Також Мей переконує ретельно вибирайте людей, з якими ви проводите час.

"Багато разів у житті з вас вибивається ваша впевненість, і вам просто потрібно пройти через це та зустріти людей, які добрі та допомагають вам рухатися вперед. Якщо ваші особисті чи робочі стосунки є негативними, то вам потрібно рухатися далі", — переконана Мей Маск.

Нагадаємо, довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue.

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