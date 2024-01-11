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Привіт з Буковелю — Аліна Гросу приголомшила відвертими фото в купальнику

11 січня 2024 10:11
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Привіт з Буковелю — Аліна Гросу приголомшила відвертими фото в купальнику
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Аліна Гросу порадувала прихильників новою фотосесією. Цього разу зірка позувала під час імпровізованої зйомки у Буковелі.

Відповідний допис артистка зробила в соціальній мережі.

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Аліна Гросу повернулася після тривалого перебування у США до України. Зірка відпочиває з близькими у Карпатах. Артистка знашла затишний готель та активно ділиться світлинами з різних локацій.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Надто рідкісні світлини для моєї сторінки, але нехай побудуть тут, бо я буваю різна.І звичайно, я чекаю на неоднозначні коментарі. В стилі "Нема чим більше дивувати", — підписла знімок Гросу.

На фото співачка позує у купальнику в басейні. Прихильники засипали артистку компліментами і запевнили, що їй потрібно частіше робити такі фотосесії.

Раніше артистку запідозрили у пластичній операції, але Гросу відкинула ці припущення.

"Присягаюсь чим хочете, ніколи. Немає у мене супер-пресу чи силіконових грудей, сідниць. Ребра також цілі. Що там ще можна було б зробити?", — іронічно відповіла артистка.

Нагадаємо, Аліна Гросу показала різдвяні фото від штучного інтелекту.

Раніше Белла Хадід знялась у відвертій фотосесії вперше після тривалої паузи.

Аліна Гросу
Буковель
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