Мама Илона Маска в перьях украсила обложку глянца

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама Илона Маска, модель Мэй Маск, украсила обложку издания Tatler. Модель позирует на фоне Запретного города, императорского дворцового комплекса в центре Пекина, Китай.

Фото Мэй поделилась в своем Instagram.

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Модель примеряла несколько ярких образов, среди которых вечерние платья и перья. С 15 лет Мэй Маск снималась в рекламных кампаниях и модных журналах. В своем почтенном возрасте она все еще работает перед камерой, поэтому уход за кожей является огромным приоритетом.

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

"Мне всегда приходилось ухаживать за своей кожей... И всем советую, иначе вы начнете смотреть в зеркало и не будете любить себя. А мы не можем этого допустить", — комментирует Мэй.

Мама Илона Маска уделяет внимание защите кожи от вредного воздействия солнца. Но самый главный совет Маск — "держись подальше от солнца". Поэтому рекомендует получать ежедневную дозу витамина D через еду и пищевые добавки.

Также Мэй убеждает тщательно выбирать людей, с которыми вы проводите время.

"Много раз в жизни из вас выбивается ваша уверенность, и просто нужно пройти через это и встретить людей, которые добрые и помогают вам двигаться вперед. Если ваши личные или рабочие отношения негативны, то вам нужно двигаться дальше", — убеждена Мэй Маск.

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